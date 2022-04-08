Bu doğal tarifin faydalarına inanamayacaksınız! Ev yapımı sirke tarifi
Sirkenin sağlığa olan faydalarını saymakla bitmez. Özellikle elma sirkesi; antioksidan açısından zengin bir besindir. Yapısında bulunan antioksidanlar sayesinde, ağrılarınızın giderilmesine yardımcı olur. Şimdi vereceğimiz bu tarif dertlerinize deva olacak…
Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:15Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 09:19
1 Kişilik
Ev YapımıEkonomik Tarif
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Porsiyon :
18 kcal
MALZEMELER
4 litre içme suyu
2 kilogram kırmızı elma
1 çay bardağı ev yapımı sirke
Yarım çay bardağı toz şeker
Yarım çay bardağı bulgur
10 adet nohut
YAPILIŞI
Öncelikle, elmaları güzelce yıkayalım ve kurumasını bekleyelim. Ev yapımı elma sirkesi yapımı için mutlaka cam kavanoz tercih edelim.
Daha sonra elmaları, kabuklarını soymadan büyük doğrayarak cam kavanozun içerisine yerleştirelim. Elmaların saplarını ve çekirdeklerini de çıkarmadan kullanalım.
Kavanozun yarısına daha önceden doğradığımız elmaları yerleştirelim.
Sonra üzerine toz şekerimizi, sirkemizi, bulgurumuzu ve nohutumuzu ekleyelim.
Son olarak kullandığımız kavanozun üzerinden dört parmak kalacak kadar içme suyu ile dolduralım.
Kavanozdaki malzemeleri tahta kaşık ile karıştıralım. Sonra kapağının altını bir bez ile saralım. Daha sonra kapağımızı kapatalım.
Ev yapımı elma sirkemizin güzel bir şekilde tutması için evimizin sıcak ve karanlık bir bölümünde hazırladığımız kavanozumuzu bekletelim. Elma sirkemiz doğrudan ışığa veya güneşe maruz kalmamalıdır.
Daha sonrası için 10-15 gün boyunca, her gün bir defa sirkemizi tahta kaşık ile karıştıralım ve üzerini tekrar örtelim. Sirkenin hazır hale gelmesi toplam 40 gün sürmektedir.
Başlangıçta kavanozun üst tarafında olan elmaların bir süre sonra dibe doğru çökmeye başladığını ve üst yüzeyinde bir zar oluşmaya başladığını gözlemleyebiliriz.