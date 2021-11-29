Hem lezzetli hem ferah kayısılı buzlu çay tarifi: Kayısılı buzlu çay nasıl yapılır?

Kayısı, sağlıklı içeriğinin yanı sıra harika lezzeti ile en sevilen meyvelerden buradaki en önemli noktalardan biri ise kayısıyı birçok formda kullanabiliyor olmanız. Kayısılı buzlu çay ise yaz davetlerinizde en çok seveceğiniz içeceklerden biri olacak.

Giriş Tarihi: 29.11.2021 14:32 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 14:32
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay

MALZEMELER

  • 2 su bardağı kayısı suyu
  • 3 adet siyah bardak poşet çay
  • 1 adet naneli bardak poşet çay
  • 3 su bardağı sıcak su
  • 5 çorba kaşığı tozşeker
  • 1 adet limon
  • Servis için: Buz küpleri

YAPILIŞI

  • Poşet çayları sıcak su ile demleyip, 5 dakika dinlendirin.
  • Geniş bir kaba alıp, poşet çayları içinden çıkarın. T
  • ozşeker ve limon suyu ilave edip, şeker eriyene dek karıştırın.
  • Soğuduktan sonra kayısı suyu ekleyip yeniden karıştırın.
  • Buz ilave edip servis yapın.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA