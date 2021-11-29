Hem lezzetli hem ferah kayısılı buzlu çay tarifi: Kayısılı buzlu çay nasıl yapılır?
Kayısı, sağlıklı içeriğinin yanı sıra harika lezzeti ile en sevilen meyvelerden buradaki en önemli noktalardan biri ise kayısıyı birçok formda kullanabiliyor olmanız. Kayısılı buzlu çay ise yaz davetlerinizde en çok seveceğiniz içeceklerden biri olacak.
Giriş Tarihi: 29.11.2021 14:32Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 14:32
2 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
MALZEMELER
2 su bardağı kayısı suyu
3 adet siyah bardak poşet çay
1 adet naneli bardak poşet çay
3 su bardağı sıcak su
5 çorba kaşığı tozşeker
1 adet limon
Servis için: Buz küpleri
YAPILIŞI
Poşet çayları sıcak su ile demleyip, 5 dakika dinlendirin.
Geniş bir kaba alıp, poşet çayları içinden çıkarın. T
ozşeker ve limon suyu ilave edip, şeker eriyene dek karıştırın.
Soğuduktan sonra kayısı suyu ekleyip yeniden karıştırın.