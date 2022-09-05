Muzlu matchalı smoothie tarifi: Metabolizmayı coşturan yağ yakıcı enfes bir lezzet!

Bu tarifi içtiğinizde yavaş metabolizmanız hızlanacak, veremediğiniz kilolar anında akıp gidecek! Hem lezzetiyle hem de pratikliğiyle bu lezzete bayılacaksınız... Gözde içeceklerden biri olan aynı zamanda tok tutan bu smoothie tarifini mutlaka deneyin!

Giriş Tarihi: 05.09.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 09:13
  • 2-4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 206 kcal

MALZEMELER

  • 2 orta boy muz
  • 1 bardak şekersiz vanilyalı badem sütü
  • 1 çay kaşığı matcha tozu

YAPILIŞI

  1. Vanilyayı ve badem sütünü bir kaba koyup güzelce karıştırın.
  2. Ardından içine matcha tozunu karıştırın.
  3. Muzları güzelce ezin ve hepsini blender'a aktarın.
  4. Blenderdan geçirdiğiniz tüm ürünleri bardağa dokün ve afiyetle için!
  5. İşte yağ yakıcı içeceğimiz hazır herkese afiyet olsun...

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