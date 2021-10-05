Öksürüğü bıçak gibi kesiyor: Ev yapımı öksürük şurubu

İlk olarak suyu kaynatın. Soğan ve sarımsakları soyup minik minik olacak şekilde doğrayın.

Kaynayan suyu derin bir cam kaseye alın. İçine sarımsak ve soğanları ekleyin. Şimdi bu suyu soğuyana kadar bekletin. Ardından suyu süzün ve cam kavanoza aktarın.

Kavanozun içine limon suyunu, toz zencefil ve tarçını, balı ekleyin.

Karanfil tanelerini havanda ezin ve karışıma dahil edin. Kavanozun kapağını kapatıp malzemeleri çalkalayın. Doğal şurup hazır. Bu karışımı ağzı kapalı bir şekilde, 7 gün boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz.