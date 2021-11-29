Tarçınlı portakal suyu tarifi: Tarçınlı portakal suyu nasıl yapılır?
Portakal suyuna lezzet katan tarçın sayesinde enfes bir içecek ortaya çıkıyor. Sevdikleriniz için yapabileceğiniz hem pratik hem de leziz tarçınlı portakal suyu tarifini sizlere sunuyoruz. İşte nefis tarçınlı portakal suyu tarifi...
Giriş Tarihi: 29.11.2021 12:51Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 12:51
6 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
MALZEMELER
5 adet portakal
2 adet greyfurt
1 adet limon
1 su bardağı pudra şekeri
1 adet çubuk tarçın
9-10 adet buz
Yeteri kadar su
YAPILIŞI
Portakal, greyfurt ve limonun kabuklarını soyun.
Blenderden geçirip pudra şekeriyle karıştırın.
Çubuk tarçını 1 su bardağı su ile kaynatın.
Soğuduktan sonra blenderden geçirdiğiniz meyve püresine ekleyip karıştırın.
Buzdolabında yarım saat bekletip, bol buzla soğuk olarak servis yapın