Açık tost tarifi: Birkaç dakikada lezzet şölenine dönüşecek bir kahvaltının sırrı!
Kahvaltılar, günün en keyifli öğünlerinden biri olarak aynı zamanda güne "lezzetli ve mutlu" bir başlangıç yapmanın da sırrını sunuyor. Bunun için deneyebileceğiniz birbirinden farklı tarifler arasında lezzetiyle herkesin favorisi olacak açık tost tarifi de bulunuyor. İşte sadece birkaç dakikada hazırlayabileceğiniz o mükemmel lezzet...
Giriş Tarihi: 29.11.2022 08:43Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 08:43
3-4 Kişilik
Ev YapımıEkonomik Tarif
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
5 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
79 kcal
MALZEMELER
8 dilim ekmek
Salçalı sos:
1,5 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş rendelenmiş sarımsak
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı ucuyla pul biber
Üzeri için
Rendelenmiş kaşar peyniri
Yeteri kadar dilim sucuk
Yeteri kadar dilimlenmiş domates
YAPILIŞI
Sos için tüm melzemeleri bir kaba alıp karıştırın.
Ekmekleri ortadan uzunlamasına kesip üzerlerine sostan sürün.
Üzerine 1 dilim sucuk 1 dilim domates gelecek şekilde dizip üzerine kaşar peyniri serpin.
Ekmekleri tost makinasına dizip üzerine fırın kağdı kapatın.
Kontröllü bir şekilde suçuklar pişip, peynirler erineye kadar pişirin.Afiyet olsun.