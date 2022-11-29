Açık tost tarifi: Birkaç dakikada lezzet şölenine dönüşecek bir kahvaltının sırrı!

Kahvaltılar, günün en keyifli öğünlerinden biri olarak aynı zamanda güne "lezzetli ve mutlu" bir başlangıç yapmanın da sırrını sunuyor. Bunun için deneyebileceğiniz birbirinden farklı tarifler arasında lezzetiyle herkesin favorisi olacak açık tost tarifi de bulunuyor. İşte sadece birkaç dakikada hazırlayabileceğiniz o mükemmel lezzet...

Giriş Tarihi: 29.11.2022 08:43 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 08:43
  • 3-4 Kişilik
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 5 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 79 kcal

MALZEMELER

  • 8 dilim ekmek

Salçalı sos:

  • 1,5 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş rendelenmiş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı ucuyla pul biber

Üzeri için

  • Rendelenmiş kaşar peyniri
  • Yeteri kadar dilim sucuk
  • Yeteri kadar dilimlenmiş domates

YAPILIŞI

  • Sos için tüm melzemeleri bir kaba alıp karıştırın.
  • Ekmekleri ortadan uzunlamasına kesip üzerlerine sostan sürün.
  • Üzerine 1 dilim sucuk 1 dilim domates gelecek şekilde dizip üzerine kaşar peyniri serpin.
  • Ekmekleri tost makinasına dizip üzerine fırın kağdı kapatın.
  • Kontröllü bir şekilde suçuklar pişip, peynirler erineye kadar pişirin.Afiyet olsun.

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