Bayram kahvaltınızı taçlandıracak! Parmak ısırtan domatesli enfes kahvaltılık tarifi

Bayram geliyorken, kahvaltı sevdiklerinizle beraber tadına doyamayacağınız pratik bir tarif ister misiniz? Sadece 2 ana malzemeyle elde edeceğiniz bu enfes tada bayılacaksınız. Sadece domates ile yapılan bu tarif 20 dakikada hazır!

Giriş Tarihi: 01.05.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 09:44
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 200 kcal

MALZEMELER

  • 4 adet domates

  • 1 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 bardak kaşar peyniri

  • Karabiber

  • Kekik

  • Tuz

AŞÇININ NOTU

Sarımsakları kavururken kesinlikle yakmamalısınız...

YAPILIŞI

İlk olarak domatesleri soyun. Ardından küp küp doğrayın.

Tavayı ocağa alın, tereyağını kızdırın.

Kızdırdığınız yağın içerisine sarımsağı atın. Kavrulana kadar güzelce karıştırın.

Sonra doğradığınız domatesleri tavaya alın, karıştırma işlemine devam edin.

Kısık ateşte suyunu bırakana kadar kavrulmaya bırakın.

Ardından üzerine rendelenmiş kaşar peynirini dökün.

Son olarak baharatlarımızı ekliyoruz.

Servise hazır. Herkese afiyet olsun!

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