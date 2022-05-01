Bayram kahvaltınızı taçlandıracak! Parmak ısırtan domatesli enfes kahvaltılık tarifi

4 adet domates
1 diş sarımsak
2 yemek kaşığı tereyağı
1 bardak kaşar peyniri
Karabiber
Kekik
Tuz
İlk olarak domatesleri soyun. Ardından küp küp doğrayın.
Tavayı ocağa alın, tereyağını kızdırın.
Kızdırdığınız yağın içerisine sarımsağı atın. Kavrulana kadar güzelce karıştırın.
Sonra doğradığınız domatesleri tavaya alın, karıştırma işlemine devam edin.
Kısık ateşte suyunu bırakana kadar kavrulmaya bırakın.
Ardından üzerine rendelenmiş kaşar peynirini dökün.
Son olarak baharatlarımızı ekliyoruz.
Servise hazır. Herkese afiyet olsun!