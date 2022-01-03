Bu tarifin rakibi yok: Gofret patates tarifi

YAPILIŞI

Patatesleri ince bir şekilde dilimleyin ve iyi bir şekilde kurulayın.

Derin bir kabın içine aldığınız patatesleri eritilmiş tereyağı, tuz ve karabiber ile harmanlayın.

Fırını 150 dereceye alın ve ısıtın.

Kek kalıbına yağı kağıt serin ve köşelerini dışa doğru sarktırın.

Patatesleri sıra sıra kek kalıbına dizin. Üzerine ağırlık koyun ve yaklaşık 1 saat bekletin.

Bir saatin sonunda çıkan fazla suyu süzün ve kabı fırına verin.

İki saat boyunca fırında pişirin.

Fırından çıkarıp oda sıcaklığına gelen patatesi geniş küpler şeklinde doğrayın.

Kızgın yağda kızarttıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.