Bu tarifin rakibi yok: Gofret patates tarifi

Patatesin her halini seviyoruz ama bu tarif bir başka güzel oluyor! Tarifin yapımı biraz zahmetli olsa da kesinlikle lezzetine değer sevgili okur. Gofret patates nasıl yapılır diyenler için detaylı bir şekilde anlattık, buyursunlar...

Giriş Tarihi: 03.01.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 11:46
  • 3 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 120 dakika Hazırlama 30 dakika
  • Porsiyon : 350 kcal

MALZEMELER

5 adet orta boy patates
Bir su bardağı eritilmiş tereyağı
Tuz
Karabiber

AŞÇININ NOTU

Fırından çıkardığınız patatesi yaklaşık 5 saat dinlendirdikten sonra kızartma işlemine geçebilirsiniz.

YAPILIŞI

Patatesleri ince bir şekilde dilimleyin ve iyi bir şekilde kurulayın.
Derin bir kabın içine aldığınız patatesleri eritilmiş tereyağı, tuz ve karabiber ile harmanlayın.
Fırını 150 dereceye alın ve ısıtın.
Kek kalıbına yağı kağıt serin ve köşelerini dışa doğru sarktırın.
Patatesleri sıra sıra kek kalıbına dizin. Üzerine ağırlık koyun ve yaklaşık 1 saat bekletin.
Bir saatin sonunda çıkan fazla suyu süzün ve kabı fırına verin.
İki saat boyunca fırında pişirin.
Fırından çıkarıp oda sıcaklığına gelen patatesi geniş küpler şeklinde doğrayın.
Kızgın yağda kızarttıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

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