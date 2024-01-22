Caprese panini tarifi: Mozzarellalı, fesleğenli iç ferahlatan tost...
İtalya'nın en sevilen lezzetlerinden biri olan "Caprese" salatasını bir de tost olarak yemeyi düşündünüz mü hiç? Hem doyurucu hem de lezzetli bu tarif, aynı zamanda içinizi ferahlatacak hafiflikte. İsterseniz ekmeği kepekli veya çavdar farklı alternatiflerden seçerek lif dolu bir ana öğüne dönüştürebilirsiniz. İşte her lokması lezzet şöleni yaşatan o tarif...
Giriş Tarihi: 22.01.2024 09:27Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 09:27
2 Kişilik
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
510 kcal
MALZEMELER
4 dilim taze mozzarella peyniri
2 büyük domates (ince dilimlenmiş)
Taze nane yaprakları
4 dilim taze çavdar ekmeği ya da isteğe bağlı olarak başka bir çeşit ekmek
Zeytinyağı
Tuz ve karabiber
YAPILIŞI
Fırını ısınmaya bırakın veya bir tost makinesi kullanabilirsiniz.
Ekmek dilimlerinin her birini hafifçe zeytinyağı ile yağlayın.
Ekmek dilimlerinin içine mozzarella peyniri dilimlerini yerleştirin.
Üzerine domates dilimlerini ekleyin.
Taze nane yapraklarını ekmeğin üzerine yerleştirin.
İsteğe bağlı olarak tuz ve karabiber serpin.
İkinci ekmek dilimini peynir, domates ve nane ile kapatın.
Paniniyi fırın tepsisine veya tost makinesine yerleştirin. Ekmek dilimlerinin dış yüzeylerinin altın kahverengi olana kadar ısının.
Sıcak servis yapın ve arzuya göre ekstra zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyebilirsiniz.