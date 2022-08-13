Hafta sonu kahvaltılarınıza lezzet katsın! Şekersiz muzlu pankek tarifi
Herhalde pankek sevmeyen yoktur! Kahvaltıların vazgeçilmezi olan bu lezzet, masalarınızda adeta bir şölen yaratıyor. Çocukların da severek yiyeceği ve pratik olan bu tadı mutlaka deneyin! Muzla birleşimiyle de ortaya tatlı bir lezzet çıkarıyor... Hadi herkes mutfağa!
Giriş Tarihi: 13.08.2022 10:19Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 10:19
4-5 Kişilik
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
5 dakika
Hazırlama
5 dakika
Adet :
38 kcal
MALZEMELER
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 çay kaşığı karbonat
1 çay kaşığı vanilya özütü
1 adet büyük boy olgun muz
5 yemek kaşığı süt
1 yumurta
1 çay bardağı yulaf ezmesi
AŞÇININ NOTU
Üzerini süslemek için orman meyveleri kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
İlk olarak yulaf ezmesini toz bir kıvama getirene kadar rondodan geçirin. Yumurtayı geniş bir kaba alın.
Sonra muzu bir püre haline getirin.
Ardından yulaf ezmesi, muz, süt, zeytinyağı, karbonat ve bir iki damla limon suyunu iyice çırptığınız yumurtanın bulunduğu kaba ilave edin.
Sonrasında ise malzemeleri güzelce karıştırın ve buzdolabında bekletin.