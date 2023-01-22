Kahvaltılık sos tarifi: Çıtır çıtır ekmeğe sürülen enfes bir lezzet! Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak...

Kahvaltılık soslar, çıtır çıtır ekmeğin üzerine sürüldüğünde enfes bir lezzete dönüşür. Özellikle de bu sosları evde yaptığınızda lezzeti bambaşka olur. Şimdi söyleyeceğimiz tarifin hem yapımı kolay hem de tadı çok lezzetli. Ayrıca sadece sabahları değil, yemeklerinize lezzet katması için de bu sosu kullanabilirsiniz. İşte damak çatlatan sosun detayları...

Giriş Tarihi: 22.01.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 09:39

MALZEMELER

  • 2 diş sarımsak
  • 4 adet kapya biber
  • 6 adet sivri biber
  • 1 tutam maydanoz
  • 1,5 kilo domates
  • 4 yemek kaşığı elma sirkesi
  • Kaya tuzu
  • Zeytinyağı

YAPILIŞI

  1. Domatesleri yıkayın ve kabuklarını soyun. Ardından büyük bir tencerenin içerisine domatesleri güzelce rendeleyin.
  2. Tencerenizin altını kısık ateşte açın. Sonra biberleri güzelce temizleyin ve sarımsak ile beraber rondodan geçirin.
  3. Domates sosunun olduğu tencereye ekleyin, daha sonra sosun içerisine zeytinyağı, sirke ve tuz ekleyin.
  4. Sosu güzelce karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatın.
  5. Son olarak ise sosunuz soğuduktan sonra kavanozların içerisine sosları eşit şekilde dağıtın.
  6. İşte kahvaltılık sosumuz hazır! Herkese afiyet olsun.

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