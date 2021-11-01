Mantarlı Menemen Tarifi: Mantarlı Menemen Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Herkes menemenin içinde soğan sevmez. Eğer isterseniz bu tarifin içinden soğanı çıkararak yapabilirsiniz. Soğanı çıkardığınızda da aynı şekilde mantarlı menemen tarifini yapacaksınız, yapılışında herhangi bir değişiklik yoktur.