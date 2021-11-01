Mantarlı Menemen Tarifi: Mantarlı Menemen Nasıl Yapılır?
Sosyal medyada hala karara varılamayan soğanlı mı soğansız mı tartışması devam ederken menemen ile ilgili yepyeni bir tarif ile karşınızdayız, mantarlı menemen tarifi. Mantarlı menemen yapılışı aslında bildiğimiz menemenden hiç farklı değil ama sizin için içine bir de yeni bir lezzet koyduk. Menemen belki de en çok bilinen tariflerden ve lezzetlerden biridir. Peki, mantarlı menemen nasıl yapılır? Merak etmeyin, gerçekten yapımı çok kolay ve mantar lezzetini severler için tamamen vazgeçilmez bir lezzet olacak bir tarif. Eğer siz de hazırsanız bu farklı gelen lezzetin yani mantarlı menemen tarifinin detaylarına ve yapılışına geçelim.
Giriş Tarihi: 01.11.2021 09:16Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 09:16
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
4 adet domates
2 adet yeşil sivri biber
15-20 adet kültür mantarı
1 adet soğan
3 adet yumurta
1 yemek kaşığı margarin
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Tuz, karabiber
AŞÇININ NOTU
Herkes menemenin içinde soğan sevmez. Eğer isterseniz bu tarifin içinden soğanı çıkararak yapabilirsiniz. Soğanı çıkardığınızda da aynı şekilde mantarlı menemen tarifini yapacaksınız, yapılışında herhangi bir değişiklik yoktur.
YAPILIŞI
Bu tarifin yapımına öncelikle mantarları doğrayarak başlayın. Kültür mantarlarını iyice yıkadıktan sonra küçük küçük dilimleyiniz. Mantarlarınız bir yerde beklesin.
Öncelikle soğanlarınızı yemeklik doğrayınız, margarin ve sıvı yağ ile yemeğinizi yapacağınız tavaya alıp kavurunuz.
Soğanlarınız kavrulurken biberlerinizi de küçük küçük doğrayın. İçini çıkarmayı özellikle unutmayın.
Doğradığınız biberlerinizi de kavrulan soğanlarınızın üzerine ekleyip beraber 2-3 dakika kavurunuz.
Kavrulan soğan ve biberinizin içine mantarları da ekleyip kavurmaya devam edin. Mantarlar önce suyunu salıp sonra çekecektir. Diğer malzemeleri eklemek için öncelikle mantarların suyunu çekmesini bekleyin.
Mantarlar da suyunu çektikten sonra domatesleri ekleyin. Domateslerinizi küçük küçük doğranmış halde kullanacaksanız eğer kabuklarını soyun. Eğer rendeleyecekseniz zaten kabuğunu soymanıza gerek yok.
Domateslerinizi de ekledikten sonra bir süre kendi kendine pişirmeye bırakın.
Domatesler iyice yumuşadıktan sonra yumurtalarınızı ister çırparak ekleyin, isterseniz de olduğu gibi kırıp pişirin.
Piştikten sonra istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz, sıcak servis ediniz.