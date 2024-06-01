Mıhlama (kuymak) tarifi: Karadeniz'den vazgeçilmez kahvaltılık lezzet...

Mıhlama, Karadeniz Bölgesi'nin özellikle Trabzon, Rize ve Artvin illerinde yaygın olan geleneksel bir yemektir. Mıhlama, farklı yörelerde farklı isimlerle anılabilir. Trabzon'da "kuymak" olarak bilinirken, Rize'de "mıhlama" ismi daha yaygındır. Bazı bölgelerde ise bu iki isim birbirinin yerine kullanılabilir. Mıhlamanın en önemli bileşenlerinden biri peynirdir. Geleneksel olarak Trabzon peyniri veya kolot peyniri kullanılır. Bu peynirler, mıhlamanın karakteristik tadını ve uzayan kıvamını verir. İşte lezzet dolu o tarif...

Giriş Tarihi: 01.06.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 08:47

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı mısır unu
  • 2 su bardağı su
  • 1 su bardağı rendelenmiş Trabzon peyniri veya tel peyniri (isteğe bağlı olarak kaşar peyniri de kullanılabilir)
  • Tuz (peynirin tuzuna göre ayarlanabilir)

YAPILIŞI

  • Orta boy bir tavada tereyağını eritin. Tereyağı tamamen eriyip köpürdükten sonra, üzerinde biriken köpükleri alabilirsiniz. Bu, tereyağının daha berrak olmasını sağlar.
  • Eriyen tereyağına mısır ununu ekleyin ve sürekli karıştırarak kavurun. Mısır unu, kokusu çıkıp renk değiştirmeye başlayana kadar kavurmaya devam edin. Bu işlem yaklaşık 5-10 dakika sürebilir.
  • Kavrulan mısır ununa yavaş yavaş suyu ekleyin ve topaklanmaması için sürekli karıştırın. Karışımın pürüzsüz olması için çırpıcı kullanabilirsiniz.
  • Karışım kaynamaya başladıktan sonra rendelenmiş peyniri ekleyin. Peynir eriyene ve mıhlama uzayan bir kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. Peynir tamamen eridikten sonra tuz ekleyin. Ancak peyniriniz tuzluysa, ekstra tuz eklemenize gerek kalmayabilir.
  • Mıhlama hazır olduğunda sıcak olarak servis yapın. Genellikle ekmekle birlikte tüketilir.

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