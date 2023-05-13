Muhummara tarifi: Kahvaltının vazgeçilmezi

Haftanın yorgunluğunu attığımız haftasonu kahvaltıları diğer günlere göre daha özenli hazırlanıyor. İşte bu zamanlarda severek tüketilen, çay ve ekmeğin eşlik edeceği ev yapımı bir muhammara gününüzü daha da güzelleşirebilir. Her yiyenin bir daha yemek isteyeceği hem sağlıklı hem de lezzetli muhammara tarifini sizler için paylaşıyoruz.
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:43Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:43
2 Kavanoz
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
5 dakika
MALZEMELER
1 su bardağı domates salçası
1 su bardağı biber salçası
1 su bardağı sızma zeytinyağı
1 su bardağı ceviz içi
2 su bardağı ekmek kırıntısı
6 diş sarımsak
2 çay kaşığı karabiber
2 çay kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kimyon
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri mutfak robotunun içerisine ekleyin.
Ardından robotu tamamı püre haline getirene kadar çalıştırın.
Servis tabağına alıp üzerini nar ekşisi ve ceviz ile süsleyebilirsiniz.