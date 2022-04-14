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Sahurda enfes bir lezzet 10 dakikada hazır! Menemen tost tarifi
Sahura ne pişirsem diye düşünmeyin. Menemenin tost ile bütünleşmiş haline bayılacaksınız! Kızarmış ekmeğin ağızda dağılan lezzeti ile sofralarınızda adeta bir şölen yaratıyor...
Giriş Tarihi: 14.04.2022
09:03
Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
09:18
1 Kişilik
Ev Yapımı
Ekonomik Tarif
Kahvaltı
Piknik
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
200 kcal
MALZEMELER
2 adet yeşil biber
2 adet kapya biber
1 adet soğan
1 adet domates
Yarım yemek kaşığı salça
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
Karabiber
Pul biber
Tuz
Nane
AŞÇININ NOTU
Dilerseniz soğan ekleyemeyebilirsiniz.
Baharatları, kendi tercihinize göre ekleyebilirsiniz.
YAPILIŞI
İlk olarak, tavamızı alıyoruz ve içine sıvı yağ döküp kızdırıyoruz.
İnce ince doğradığımız biber ve soğanları kızdırdığımız tavaya atıyoruz.
Sonra, biberleri güzelce kavuruyoruz. Kavrulduktan sonra doğradığımız domatesi koyuyoruz.
Yemeğimizi güzelce kavurmaya devam ediyoruz.
Sonra salçamızı, baharatları ve sarımsağımızı ekleyip tekrar karıştırıyoruz.
Kısık ateşte pişmelerini bekliyoruz.
Sonra tost ekmeklerimizi, fırın tepsisine yerleştiriyoruz.
Üzerine mememen harcımızı güzelce döküyoruz.
Ardından, ekmeklerin üzerine yumurtayı kırıyoruz.
Önceden ısıttığımız fırına ekmekleri veriyoruz.
200 derecelik fırında 10 dakika kadar pişiriyoruz.
İşte menemen tostumuz hazır. Herkese afiyet olsun!
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