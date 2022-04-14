Sahurda enfes bir lezzet 10 dakikada hazır! Menemen tost tarifi

Sahura ne pişirsem diye düşünmeyin. Menemenin tost ile bütünleşmiş haline bayılacaksınız! Kızarmış ekmeğin ağızda dağılan lezzeti ile sofralarınızda adeta bir şölen yaratıyor...

Giriş Tarihi: 14.04.2022 09:03 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 09:18
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Kahvaltı Piknik Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 200 kcal

MALZEMELER

  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet kapya biber
  • 1 adet soğan
  • 1 adet domates
  • Yarım yemek kaşığı salça
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Tuz
  • Nane

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz soğan ekleyemeyebilirsiniz.

Baharatları, kendi tercihinize göre ekleyebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. İlk olarak, tavamızı alıyoruz ve içine sıvı yağ döküp kızdırıyoruz.
  2. İnce ince doğradığımız biber ve soğanları kızdırdığımız tavaya atıyoruz.
  3. Sonra, biberleri güzelce kavuruyoruz. Kavrulduktan sonra doğradığımız domatesi koyuyoruz.
  4. Yemeğimizi güzelce kavurmaya devam ediyoruz.
  5. Sonra salçamızı, baharatları ve sarımsağımızı ekleyip tekrar karıştırıyoruz.
  6. Kısık ateşte pişmelerini bekliyoruz.
  7. Sonra tost ekmeklerimizi, fırın tepsisine yerleştiriyoruz.
  8. Üzerine mememen harcımızı güzelce döküyoruz.
  9. Ardından, ekmeklerin üzerine yumurtayı kırıyoruz.
  10. Önceden ısıttığımız fırına ekmekleri veriyoruz.
  11. 200 derecelik fırında 10 dakika kadar pişiriyoruz.
  12. İşte menemen tostumuz hazır. Herkese afiyet olsun!

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