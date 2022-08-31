Smoothie bowl tarifi: Sabah kahvaltınıza renk katacak bir lezzet! Hem hafif hem de çok sağlıklı...

Sağlıklı bir yiyecek arayanlar buraya! Hem diyet hem de çok sağlıklı olan bu bowl'u kahvaltıda kolaylıkla tüketebilirsiniz! İsterseniz kuru meyve veya taze meyvelerle süsleyebilirsiniz. Sizi tüm gün tok tutacak bu tarifi mutlaka deneyin! Hadi herkes mutfağa...

Giriş Tarihi: 31.08.2022 08:57 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 09:21
  • 1 Kişilik
  • Diyet Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 450 kcal

MALZEMELER

  • 10-12 adet yaban mersini
  • 6 adet çilek
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı chia tohumu

Üzeri için:

  • 15 adet yaban mersini
  • 1 adet küçük boy muz
  • 1 tatlı kaşığı chia tohumu
  • 5-6 adet çiğ badem

AŞÇININ NOTU

Dilediğiniz orman meyvelerini kullanabilirsiniz

YAPILIŞI

  1. İlk olarak süzme yoğurdu blenderın içine aktarın.
  2. Sonrasında çileklerin sap kısımlarını çıkararak üzerine ekleyin.
  3. Ardından, chia tohumu, bal ve yaban mersinini ekleyin.
  4. Sonra güzelce karışımı karıştırın.
  5. Üzeri için muz, bademler ve yaban mersini ile süslemeyi unutmayın.
  6. Herkese afiyet olsun!

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