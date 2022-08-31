Smoothie bowl tarifi: Sabah kahvaltınıza renk katacak bir lezzet! Hem hafif hem de çok sağlıklı...
Sağlıklı bir yiyecek arayanlar buraya! Hem diyet hem de çok sağlıklı olan bu bowl'u kahvaltıda kolaylıkla tüketebilirsiniz! İsterseniz kuru meyve veya taze meyvelerle süsleyebilirsiniz. Sizi tüm gün tok tutacak bu tarifi mutlaka deneyin! Hadi herkes mutfağa...
Giriş Tarihi: 31.08.2022 08:57Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 09:21
1 Kişilik
DiyetEv Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
450 kcal
MALZEMELER
10-12 adet yaban mersini
6 adet çilek
1 tatlı kaşığı bal
1 yemek kaşığı chia tohumu
Üzeri için:
15 adet yaban mersini
1 adet küçük boy muz
1 tatlı kaşığı chia tohumu
5-6 adet çiğ badem
AŞÇININ NOTU
Dilediğiniz orman meyvelerini kullanabilirsiniz
YAPILIŞI
İlk olarak süzme yoğurdu blenderın içine aktarın.
Sonrasında çileklerin sap kısımlarını çıkararak üzerine ekleyin.
Ardından, chia tohumu, bal ve yaban mersinini ekleyin.
Sonra güzelce karışımı karıştırın.
Üzeri için muz, bademler ve yaban mersini ile süslemeyi unutmayın.