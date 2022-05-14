Bu kek bildiğiniz gibi değil! Lezzetine doyamayacaksınız...

3 adet yumurta.
1 su bardağı yoğurt.
1 su bardağı sıvı yağ.
1 adet soğan.
3 adet patates.
Küçük bir kase beyaz peynir.
Yarım demet maydanoz.
2 tatlı kaşığı pul biber.
1 çay kaşığı karabiber.
1 tatlı kaşığı tuz.
1 paket kabartma tozu.
2 su bardağı un.
Üzeri için:
Susam
Patates, soğan ve maydanoz küçük küçük doğranır. Yumurtalar mikserle çırpılıp üzerine yoğurt, sıvı yağ, peynir, karabiber, pul biber ve tuzu ekleyip karıştırılır. Üzerine sebzeler ilave edilir. En son kabartma tozu ve unu eklenerek karıştırılır. Yağlı kağıt serilmiş dikdörtgen borcama dökülür. Üzerine susam dökülüp 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.