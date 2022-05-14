Bu kek bildiğiniz gibi değil! Lezzetine doyamayacaksınız...

Patates, soğan ve maydanoz küçük küçük doğranır. Yumurtalar mikserle çırpılıp üzerine yoğurt, sıvı yağ, peynir, karabiber, pul biber ve tuzu ekleyip karıştırılır. Üzerine sebzeler ilave edilir. En son kabartma tozu ve unu eklenerek karıştırılır. Yağlı kağıt serilmiş dikdörtgen borcama dökülür. Üzerine susam dökülüp 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.