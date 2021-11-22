Cevizli Ağlayan Kek Tarifi: Cevizli Ağlayan Kek Nasıl Yapılır?
En sevilen kakaolu hamur işi tariflerinden biri olan ağlayan keki bir de cevizli ağlayan kek tarifi ile denemelisiniz. Kek zaten vazgeçilmez hamur işlerimizin başında geliyor. Çeşit çeşit kek tarifini deneseniz de en sevdiğiniz eminim ki cevizli ağlayan kek yapılışı olacak. Hem besleyici, hem çok pratik hem de kek olmasına rağmen yaş pasta gibi görünen ve lezzetinin yaş pastadan farkı olmayan bir kek tarifi. Cevizli ağlayan kek nasıl yapılır? İşte cevizli ağlayan kek tarifi...
Giriş Tarihi: 22.11.2021 10:47Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 10:47
6 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
45 dakika
MALZEMELER
Keki için;
3 yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı + 2 yemek kaşığı un
1 çay bardağı süt
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı çekilmiş ceviz
1 paket kakao (ortalama 4 yemek kaşığı)
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Keki ıslatmak için;
2 su bardağı süt
Kreması için;
2 paket kremşanti
2 su bardağı soğuk süt
Sosu için;
1 paket hazır çikolata sosu
AŞÇININ NOTU
Cevizli ağlayan kek malzemelerini hazırladıysanız eğer kekinizin yapılışına geçebilirsiniz. Sunum önerisi olarak toz Hindistan cevizi ile servis edebilirsiniz.
YAPILIŞI
Cevizli ağlayan kekiniz için öncelikle kekinizi yaparak başlayınız. Yumurta ve şekeri derin bir kaba alıp iyice çırpın. Burada dikkat etmeniz gereken nokta yumurta ve şekeri beyazlaşana kadar iyice çırpmak gerektiği.
Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra süt, yağ, kakao ve cevizi de koyup karıştırın. Karışıma en son un, kabartma tozu, vanilyayı da karıştırıp son kez karıştırın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirmeye bırakın.
Kekiniz pişerken kremşantiyi hazırlayın. 2 paket kremşantiyi 2 su bardağı soğuk süt ile iyice çırpın ve dolaba koyun.
Kremşantiniz dolapta soğurken çikolata sosunuzu da paketin arkasında yazan talimatlara göre hazırlayın.
Kekinizi fırından çıkarın ve ilk sıcağını atmasını bekleyin. İlk sıcağını attıktan sonra üzerine delikler açın ve ıslatmak için ayırdığınız içi su bardağı süt ile iyice ıslatın. Burada dikkat etmeniz gereken nokta kekinizin üzerine iyice delikler açmış olmanız. Kekinizi ıslattıktan sonra soğumasını bekleyin.
Kekiniz sıcağını atıp soğuduktan sonra önce kremşantiyi üzerine iyice yayın. Ardından çikolata sosu da üzerine dökün ve servis etmeden önce buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin.