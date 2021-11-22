Cevizli Ağlayan Kek Tarifi: Cevizli Ağlayan Kek Nasıl Yapılır?

Sosu için;

Kreması için;

Keki ıslatmak için;

Keki için;

AŞÇININ NOTU

Cevizli ağlayan kek malzemelerini hazırladıysanız eğer kekinizin yapılışına geçebilirsiniz. Sunum önerisi olarak toz Hindistan cevizi ile servis edebilirsiniz.