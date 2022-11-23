Havuçlu kek tarifi: Tadına doyum olmayan enfes bir lezzet!

Mutfağınızı misler gibi kokutacak, iştah kabartan bu keke bayılacaksınız! 5 çaylarının vazgeçilmezi, misafir sofralarınızın enfes lezzeti olan bu keki denemeyen kalmasın! Puf puf kabaran bir kek için...

Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 09:46
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Hazırlama 10 dakika
  • Adet : 414 kcal

MALZEMELER

  • 3 yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı süt
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 adet havuç
  • 1 su bardağı çekilmiş ceviz
  • 1 yemek kaşığı tarçın

YAPILIŞI

  1. İlk olarak havuçlar yıkanıp soyularak rendelenir.
  2. Ardından derin bir kapta yumurta ve şeker mikser ile iyice çırpılır.
  3. Sonra süt ve sıvı yağ ekleyin karıştırın.
  4. Un, kabartma tozu ve vanilya elenerek eklenir.
  5. Sonra malzemeler bir kez daha mikserle karıştırılıp içerisine havuç, ceviz ve tarçın ilave edilir.
  6. Tahta bir kaşıkla son kez karıştırılır.
  7. Kek kabını yağladıktan sonra karışımı içine alın.
  8. Sonra 170 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirilir.
  9. Fırından aldığımız keki kalıptan daha kolay çıkartmak için soğumaya bırakın.
  10. İşte havuçlu kekimiz hazır! Herkese afiyet olsun.

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