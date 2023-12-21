İsveç keki tarifi: Dışı kıtır içi yumuşacık bir lezzet
Sıradan keklerden sıkılanlardan için nefis bir kek tarifiyle geldik. Kladdkaka, diğer adıyla İsveç kekinin özelliği dışı kıtır kıtır iken içinin yumuşacık bir sufleyi andırması. Her lokmasında bir lezzet şöleni yaşatacak tatlımızın tarifi ise şöyle...
Giriş Tarihi: 21.12.2023 08:57Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 08:57
8 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
395 kcal
MALZEMELER
150 gram tereyağı
2 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
2/3 su bardağı kakao
1 paket vanilin
1/4 tatlı kaşığı tuz
3 adet büyük boy yumurta
AŞÇININ NOTU
Kladdkaka (İsveç keki), genellikle hafifçe çatlamış dış yüzeyi ve içinde nemli bir dokusu olan bir kektir. İsterseniz üzerine pudra şekeri serpebilir veya vanilyalı dondurma ile servis edebilirsiniz
YAPILIŞI
Fırını 175°C ısıtın. Bir kek kalıbını yağlayın ve hafifçe unlayın.
Tereyağını bir tencerede eritin. Eriyen tereyağını ocaktan alın ve şekerle iyice karıştırın.
Kakao, un, vanilin ve tuzu ekleyerek homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.
Yumurtaları tek tek ekleyip her birini karışıma iyice yedirin.
Hazırlanan karışımı yağlanmış kek kalıbına dökün.
Önceden ısıtılmış fırında, kekin kenarları sertleşene kadar, ancak ortası hala hafifçe ıslak ve yapışkan kalacak şekilde pişirin. Bu genellikle 20-25 dakika sürer, ancak fırınınıza bağlı olarak süre değişebilir.
Fırından çıkan keki bir süre oda sıcaklığında soğumaya bırakın ve ardından dilimleyip servis yapın. Afiyet olsun!