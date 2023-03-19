Patatesli kek tarifi: Yemelere doyum olmayan eşsiz bir lezzet!
Sağlıklı bir yöntemle pişirilerek doğru bir şekilde tüketildiğinde faydalı bir besin olarak kabul edilen patates; hem tok tutuyor hem de tadıyla herkesin ağzında şölen yaratıyor. Özellikle şimdi bahsedeceğimiz patatesli kek tarifi ile davet sofralanızı eşsiz bir lezzetle taçlandıracaksınız. İşte herkesin bayılarak yediği o tarif...
Giriş Tarihi: 19.03.2023 09:37Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 09:37
4-5 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
147 kcal
MALZEMELER
5 adet patates
2 adet yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Yağlı peynir
Tuz
Pulbiber
Karabiber
YAPILIŞI
Patateslerin kabuğunu soyduktan sonra güzelce yıkayın rendeleyip, uygun bir kaba alın.
Sonra diğer bütün malzemeleri üzerine ilave edin, karıştırın.
Ardından borcama yağlayıp hamuru dökün.
Hamuru borcama döktükten sonra 200 derece ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.
Patatesli kek piştikten sonra servis için biraz soğumasını bekleyin. Ardından güzelce servis edin.