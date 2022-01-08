Son dakika tatlısı: Meyveli Cobbler tarifi

Canınız tatlı istiyor ancak üşeniyorsanız bu tatlı tam da size göre. Sadece 2 dakikada pişen meyveli cobbler, birçok tatlı türüne göre de oldukça hafif. Evinde mikrodalga fırın olan herkesin hazırlayaileceği bu tatlının püf noktası ise vanilyalı dondurma ile servis edilmesi. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun...
Giriş Tarihi: 08.01.2022 09:17Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 09:17
1 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
2 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
185 kcal
MALZEMELER
3/4 su bardağı kırmızı meyve
1/3 su bardağı un
Bir yemek kaşığı tereyağı
Bir Türk kahvesi fincanı süt
Bir çay kaşığı kabartma tozu
Bir yemek kaşığı şeker
Bir çay bardağı pudra şekeri
AŞÇININ NOTU
<em>Lezzetini korumak için mikrodalga fırında maksimum 2 dakika pişirmelisiniz. Vanilyalı dondurma ile servis edebilirsiniz.</em>