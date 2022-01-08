Son dakika tatlısı: Meyveli Cobbler tarifi

Canınız tatlı istiyor ancak üşeniyorsanız bu tatlı tam da size göre. Sadece 2 dakikada pişen meyveli cobbler, birçok tatlı türüne göre de oldukça hafif. Evinde mikrodalga fırın olan herkesin hazırlayaileceği bu tatlının püf noktası ise vanilyalı dondurma ile servis edilmesi. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun...

Giriş Tarihi: 08.01.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 09:17
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 2 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 185 kcal

MALZEMELER

  • 3/4 su bardağı kırmızı meyve
  • 1/3 su bardağı un
  • Bir yemek kaşığı tereyağı
  • Bir Türk kahvesi fincanı süt
  • Bir çay kaşığı kabartma tozu
  • Bir yemek kaşığı şeker
  • Bir çay bardağı pudra şekeri


AŞÇININ NOTU

<em>Lezzetini korumak için mikrodalga fırında maksimum 2 dakika pişirmelisiniz. Vanilyalı dondurma ile servis edebilirsiniz.</em>

YAPILIŞI

  • İlk olarak kırmızı meyveleri doğrayın ve geniş bir kaba alın. Üzerlerine pudra şekerini serpiştirin.
  • Bir başka derin kabın içinde unu, kabarta tozunu, toz şekeri ve oda sıcaklığında erimiş tereyağını kaba ekleyerek karıştırın. Ardından bu karışıma son olarak sütü ilave edin.
  • Tek kişilik bir kaba önce meyveleri aktarın ardından üzerine bu hazırladığınız harcı ilave edin. Mikrodalgada maksimum 2 dakika pişirin. Afiyet olsun...

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