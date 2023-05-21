Tadı unutulmaz bir lezzet: Karadutlu cheesecake tarifi

Çay davetlerinizin vazgeçilmezi olacak, bir tadan bir daha isteyecek... Yapımı biraz aşamalı gibi görünsede oldukça pratik bir lezzet. İşte tadı unutulmayan, mayhoş bir lezzet karadutlu cheesecake tarifi...

Giriş Tarihi: 21.05.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 09:17

MALZEMELER

1.5 su bardağı tatlı lor
100 gr. labne peyniri
Yarım su bardağı şeker
100 ml. sıvı krema
1 limon kabuğu rendesi
1 tatlı kaşığı limon suyu
1 silme yemek kaşığı nişasta
2 adet yumurta
1 paket vanilya
14 adet yulaflı bisküvi
2 yemek kaşığı tereyağı

SOSU İÇİN:
1 su bardağı karadut
3 tatlı kaşığı pudra şekeri
1 silme tatlı kaşığı nişasta
1 çorba kaşığı limon suyu
Yarım çay bardağı soğuk su

YAPILIŞI

Bisküvileri un haline getirip eritilmiş tereyağı ile karıştırıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş kalıba döküp üzerine bastırıp donduruyoruz. Lor peyniri, labne, şeker, vanilya, limon kabuğu rendesi, limon suyu, nişasta ve kremayı çırpıyoruz. Birer birer yumurtaları ekleyip çırpıyoruz. Harcı, dondurucudan çıkardığımız bisküvilerin üzerine döküyoruz. Isıtılmış 160 derece fırında 30-35 dakika pişiriyoruz. Pişince fırını kapatıp içinde iki saat bekletiyoruz. Karadutları, pudra şekeri ve limon suyu ile birlikte blender'dan geçirip pişiriyoruz. Yarım çay bardağı soğuk suda eritilmiş nişastayı kaynayan karadutların içine döküp karıştırıyoruz. Sos ılıyınca kalıptan çıkan cheesecake'in üzerine döküyoruz.

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