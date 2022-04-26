Tatlı krizlerini bitiren bir tarif! Vişneli muffin tarifi

Kekin hiç böylesini tatmadınız! Bir çay ya da kahve eşliğinde, sevdiklerinizle beraber taçlandıracağınız bu lezzete bayılacaksınız... Çok pratik olan bu kek sadece 20 dakikada hazır!

Giriş Tarihi: 26.04.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 09:06
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Kahvaltı Anneler Günü Babalar Günü Çocuk Partisi Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 25 dakika
  • Adet : 350 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı şeker
  • 3 yumurta
  • 1 limon kabuğu rendesi
  • 1 su bardağı yağ
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay bardağı süt
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • Vişne taneleri

YAPILIŞI

  1. Karıştırma kabına yumurta ve şeker alın. İyice çırpın.
  2. Limon rendesi, yoğurt, süt karışımı ve sıvı yağ eklenir.
  3. Elenmiş un ile kabartma tozu ekleyip, muffın kalıplarına paylaştırıyoruz. Sonra vişne tanelerini içine yerleştiriyoruz. Her bir kek için 2- 3 adet yetiyor.
  4. Önceden ısıtılmış 170 dereceli fırında yaklaşık 15 – 20 dakika pişirin.
  5. Soğumasını bekleyin. Ardından üzerine pudra şekeri, fındık tozu gibi istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.
  6. Herkese afiyet olsun!

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