3 malzemeli kurabiye: hem pratik hem lezzetli bir tatlı

Akşamüstü çayın yanına bir kurabiye arıyorsanız ancak fazla vaktiniz yoksa bu tarif tam size göre. Oldukça lezzetli, ağızda dağılan bu nefis tarif son dakika misafirler için de hazırlayabileceğiniz ideal bir tatlı. Yapımı oldukça kolay, her evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz bu tarifin detayları ise şöyle...

Giriş Tarihi: 15.10.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 09:23
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 450 kcal

MALZEMELER

3 su bardağı un

1 su bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

Pudra şekeri (üzeri için)

AŞÇININ NOTU

Malzemeler oda sıcaklığında olmalı.

YAPILIŞI

  1. İlk olarak yağ ve şekeri bir kaba alıp güzelce karıştırın.
  2. Ardından unu ekleyerek hamur kıvamı almasını sağlayın.
  3. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın veya istediğiniz şekli verin.
  4. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişirin.
  5. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri dökün. Afiyet olsun!

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