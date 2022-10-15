3 malzemeli kurabiye: hem pratik hem lezzetli bir tatlı
Akşamüstü çayın yanına bir kurabiye arıyorsanız ancak fazla vaktiniz yoksa bu tarif tam size göre. Oldukça lezzetli, ağızda dağılan bu nefis tarif son dakika misafirler için de hazırlayabileceğiniz ideal bir tatlı. Yapımı oldukça kolay, her evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz bu tarifin detayları ise şöyle...
Giriş Tarihi: 15.10.2022 09:23Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 09:23
6 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
450 kcal
MALZEMELER
3 su bardağı un
1 su bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı pudra şekeri
Pudra şekeri (üzeri için)
AŞÇININ NOTU
Malzemeler oda sıcaklığında olmalı.
YAPILIŞI
İlk olarak yağ ve şekeri bir kaba alıp güzelce karıştırın.
Ardından unu ekleyerek hamur kıvamı almasını sağlayın.
Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın veya istediğiniz şekli verin.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişirin.
Oda sıcaklığında soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri dökün. Afiyet olsun!