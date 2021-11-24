Bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi: Bayatlamayan tuzlu kurabiye nasıl yapılır?
Gerek çayın yanında gerekse çeşitli meşrubatlarla tüketilebilen tuzlu kurabiyeler çoğu zaman günün kurtarıcısı oluyor. Ne olur ne olmaz diyerek yapıp saklama kaplarına doldurduğunuz tuzlu kurabiyeler hem açlığınızı bastırdığı için hem de aniden gelişecek bir konuğu eli boş karşılamamak için pek çoklarınızın evinde en çok pişirdiği şeylerden biri. Tuzlu kurabiyenin ağızda dağılan kıvamını tutturmak için sirkeye başvurmamız yetiyor. Bu lezzetli tuzlu kurabiyeleri bayatlamadan uzun süre saklamak da mümkün. Bayatlamayan tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Sizler için bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi derledik...
Giriş Tarihi: 24.11.2021 15:33Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 15:33
10 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
250 gram tereyağı veya 1 paket margarin
2 çorba kaşığı sıvı yağ
2 çorba kaşığı toz şeker
2 çorba kaşığı sirke
1 adet kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz
1 yumurta sarısı üstüne
Aldığı kadar un (aşağı yukarı 3 su bardağı)
AŞÇININ NOTU
Kurabiyelerimizin ağızda dağılan bir çıtırlıkta olması için fırına vermeden önce fırının iyice ısındığından emin olmalısınız. Fırın yeterince ısınmamışsa kurabiyeleriniz yayılır.
YAPILIŞI
Bayatlamayan tuzlu kurabiye yapılışında dikkat edilmesi gereken ilk şey yağın karışımı. Bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifinde hem katı yağ hem de sıvı yağ kullanacağız. Bir paket margarin ya da 250 gram tereyağını bir tavada eritelim ve soğumaya bırakalım. Yağın soğuması tarif için oldukça önemli.
Soğuyan tereyağı ile sıvı yağı bir kabın içerisinde karıştıralım. Yağımız birbirine karışınca un dışındaki diğer malzemeleri de kabın içine alalım ve karıştırmaya devam edelim. Bu malzemeleri karıştırırken dilerseniz bir spatula kullanabilirsiniz.
Un ve kabartma tozu dışındaki malzemelerimiz birbirine iyice karışınca unu eklemeye geçelim. Tarifimizde alabildiğince un yazmış olsak da 3 bardak un size yetecektir. Unu sıvı hamura bir anda eklersek hamurumuz sert olur. Yavaş yavaş unumuzu karıştırma kabının içine alalım.
Unumuzu ve kabartma tozumuzu da ekledikten sonra hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Elimizdeki hamur yumuşak ancak elimize de yapışmayan bir kıvama sahip olmalı. Hamurumuz kulak memesi kıvamına geldiği zaman hazırdır diyebiliriz.
Hamurumuz hazır olduğunda fırınımızı 190 dereceye getirip açalım ve fırınımız ısınırken biz de kurabiyelerimize şekil vermeye başlayalım. Hangi şekli isterseniz verebilirsiniz. Bir yağlı kağıt üzerine dizdiğimiz kurabiyelerimize yumurta sarısı sürelim ve üzerine isteğe göre susam ve çörek otu serpelim.