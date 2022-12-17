Islak kurabiye tarifi: Ağızda dağılan brownie tadında bir lezzet! Yemelere doyamayacaksınız...

Çayın yanına pratik bir tarif yapmak ister misiniz? Isırdığınız an ağızda dağılan bu lezzet yedikçe yediriyor. Davet sofralarınızı şenlendirecek bu lezzet aynı zamanda çay ve kahvenin yanına iyi bir seçenek oluyor. İşte ıslak kurabiye tarifinin detayları...

Giriş Tarihi: 17.12.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 10:04
  • 5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 138 kcal

MALZEMELER

  • 125 gram tereyağı
  • 1/2 su bardağı (1 parmak fazla)sıvı yağ(120 mililitre)
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 4 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı su

YAPILIŞI

  1. İlk olarak derin bir kaba, tereyağını, sıvı yağı, yumurtayı, pudra şekerini, kakaoyu, vanilin ve kabartma tozunu alın.
  2. Ardından, tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Sonra üzerine unu azar azar ilave edin.
  3. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
  4. Avucunuzda yuvarlayın ve parmağınızla ortasına hafifçe bastırdıktan sonra, yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizin.
  5. Sonra 180 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirin.
  6. Islak kurabiyemiz hazır! Herkese afiyet olsun.

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