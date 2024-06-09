İzmir bombası tarifi: Her lokması lezzet şaheseri...

tatlının ortaya çıkışında, İzmir’deki pastanelerin yenilikçi yaklaşımları ve müşteri taleplerine hızlı adaptasyonları etkili olmuştur. Özellikle gençlerin ilgisini çekecek yenilikçi ve modern tatlılar üretme isteği, İzmir bombasının doğmasına zemin hazırlamıştır.İzmir bombası, sıcak olarak servis edildiğinde içindeki çikolatanın akışkan kalmasıyla daha lezzetli bir hale gelir. Bu nedenle, birçok pastane bu tatlıyı sıcak sunar ya da evde yapıldığında fırından çıktığı gibi tüketilmesi önerilir. İşte o lezzet dolu tarif...

Giriş Tarihi: 09.06.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 09:11

MALZEMELER

  • 100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3-3,5 su bardağı un (kontrollü eklenmeli)

Dolgusu için:

  • 200 gram sütlü veya bitter çikolata (tercihe göre)

YAPILIŞI

  • Bir karıştırma kabında oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve pudra şekerini iyice karıştırın.
  • Üzerine vanilin ve kabartma tozunu ekleyin.
  • Kontrollü bir şekilde unu ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun çok sert olmamasına dikkat edin.
  • Hazırladığınız hamuru streç filme sararak buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin.
  • Çikolatayı küçük parçalar halinde doğrayın ya da rendeleyin. Alternatif olarak, küçük çikolata topları da kullanabilirsiniz.
  • Dinlendirdiğiniz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
  • Her bir parçayı elinizle yuvarlayıp açarak ortasına çikolata koyun ve hamuru kapatıp yuvarlayın.
  • Hamurun kenarlarının iyice kapandığından emin olun.
  • Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üstleri hafif pembeleşene kadar yaklaşık 10-12 dakika pişirin. (Dikkat: Kurabiyeler fazla pişirilmemeli, yoksa içindeki çikolata akmayabilir.)
  • Fırından çıkan kurabiyeleri biraz soğuduktan sonra servis tabağına alın.
  • Arzu ederseniz üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.

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