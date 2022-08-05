Kıyır kıyır bayatlamayan enfes lezzet! Çikolatalı kurabiye tarifi

Çayın yanına yakışan en güzel tatlılardan biri de kurabiye oluyor... Size vereceğimiz bu tarif ile tam kıvamında, kıyır kıyır bir kurabiye yapacaksınız! Çocukların da bayılarak yiyeceği, bu kurabiyeden vazgeçemeyeceksiniz. Hem şekeri az hem de hafif olan bu tadı mutlaka deneyin. Hadi herkes mutfağa!
Giriş Tarihi: 05.08.2022 09:27Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 09:27
4-5 Kişilik
Ev Yapımı
Çocuk PartisiEv PartisiYemek DavetiKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
488 kcal
MALZEMELER
Yarım su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı vanilya
1 adet yumurta
2 su bardağı kadar un
Yarım tatlı kaşığı karbonat
Yarım çay kaşığı tuz
1 su bardağı çikolata parçası
125 gram tereyağı
Çeyrek su bardağı esmer şeker
YAPILIŞI
İlk olarak tereyağı ve şekerleri çırpma kabına koyup krema kıvamı alana kadar çırpıın.
Vanilyayı ve yumurtayı ekleyin çırpmaya devam edin.
Son olarak unlu karışımı ilave edip hamur haline gelene kadar çırpın.
Ardından çikolata parçalarının yarısını hamura ekleyip elinizle harmanlayın.
Sonra fırın tepsinize kurabiyeleri yerleştirin.
Fırını önceden ısıtın ve 180 derecede 15-20 dakika kadar pişirin.