Kömbe tarifi: Yöresel bir lezzet

Antakya'nın eşsiz lezzetlerinden biri olan kömbe, damakları şenlendiren bir tatlıdır. Ağızda dağılan kıyır kıyır bir lezzet ola kömbe, her lokmasıyla damakları şenlendirir. Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, evde kolayca hazırlanabilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 13.04.2024 09:26Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 09:27
25 Adet
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
200 kcal
MALZEMELER
Hamur için:
125 gram tereyağı
1 su bardağı zeytinyağı
1/2 su bardağı su
1/2 su bardağı süt
1,5 su bardağı şeker
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
1 yemek kaşığı kömbe baharatı
7-8 su bardağı un (kontrollü)
İçi için:
1 su bardağı ceviz içi (iri doğranmış)
1 su bardağı hurma (doğranmış)
Üzeri için:
1 kase susam
YAPILIŞI
Tereyağı, zeytinyağı, su, süt, şeker, kabartma tozu, vanilin ve kömbe baharatını büyük bir yoğurma kabına alın.
Malzemeleri iyice karıştırın.
Azar azar un ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Her bir parçayı elinizde yuvarlayın ve ortasına ceviz veya hurma koyun.
Hamuru kapatın ve yuvarlayarak düzleştirin.
Şekillendirdiğiniz kömbeleri bir tarafını susama batırın ve kalıba basarak şekil verin.