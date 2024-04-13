Kömbe tarifi: Yöresel bir lezzet

Antakya'nın eşsiz lezzetlerinden biri olan kömbe, damakları şenlendiren bir tatlıdır. Ağızda dağılan kıyır kıyır bir lezzet ola kömbe, her lokmasıyla damakları şenlendirir. Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, evde kolayca hazırlanabilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.04.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 09:27
  • 25 Adet
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 35 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 200 kcal

MALZEMELER

Hamur için:

  • 125 gram tereyağı
  • 1 su bardağı zeytinyağı
  • 1/2 su bardağı su
  • 1/2 su bardağı süt
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 1 yemek kaşığı kömbe baharatı
  • 7-8 su bardağı un (kontrollü)

İçi için:

  • 1 su bardağı ceviz içi (iri doğranmış)
  • 1 su bardağı hurma (doğranmış)

Üzeri için:

  • 1 kase susam

YAPILIŞI

  1. Tereyağı, zeytinyağı, su, süt, şeker, kabartma tozu, vanilin ve kömbe baharatını büyük bir yoğurma kabına alın.
  2. Malzemeleri iyice karıştırın.
  3. Azar azar un ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  4. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
  5. Her bir parçayı elinizde yuvarlayın ve ortasına ceviz veya hurma koyun.
  6. Hamuru kapatın ve yuvarlayarak düzleştirin.
  7. Şekillendirdiğiniz kömbeleri bir tarafını susama batırın ve kalıba basarak şekil verin.
  8. Şekil verdiğiniz kömbeleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
  9. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika kontrollü bir şekilde pişirin.
  10. Fırından çıkardıktan sonra ılınmalarını bekleyin ve servis yapın. Afiyet olsun!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA