Limonlu kurabiye tarifi: ferahlatıcı bir lezzet

Limonlu kurabiyeler, hafif ve ferah lezzetiyle herkesin favorisi olmaya aday bir tatlı atıştırmalıktır. Taze limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğuyla zenginleştirilen bu kurabiyeler, hem yapım aşamasında mis gibi limon kokusuyla mutfağınıza yayılacak, hem de her lokmada ferahlatıcı bir tat sunacaktır.
Giriş Tarihi: 21.02.2024 08:56Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 08:56
20 Adet
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
12 dakika
Hazırlama
15 dakika
Adet :
75 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)
1 su bardağı pudra şekeri
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
2 yemek kaşığı taze limon suyu
2 su bardağı un
1/2 çay kaşığı kabartma tozu
Bir tutam tuz
AŞÇININ NOTU
Dilerseniz üzerine glaze de dökerek lezzetini katlayabilirsiniz.
YAPILIŞI
Fırını önceden 180 dereceye ayarlayın ve fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
Büyük bir karıştırma kabında, tereyağı ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar çırpın.
Limon kabuğu rendesini ve limon suyunu ekleyip karıştırın.
Unu, kabartma tozunu ve tuzu ekleyin, yumuşak bir hamur elde edene kadar karıştırın.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayarak fırın tepsisine dizin. Aralarında yeterli mesafe bırakın, çünkü kurabiyeler fırında yayılacaktır.
Önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika veya kenarları hafifçe kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkarıp 5 dakika tepside soğumaya bırakın, ardından tel ızgara üzerine aktararak tamamen soğumalarını sağlayın.
Soğuduktan sonra limonlu kurabiyelerinizi servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!