Mahlepli tuzlu kurabiye tarifi: Mahlepli tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Diğer tüm tuzlu kurabiyeler gibi mahlepli tuzlu kurabiye tarifinin püf noktalarından biri de kurabiyelerin şeklini korumakla ilgili. Kurabiyeleri fırına vermeden fırının iyice ısınmış olması gerekir ki kurabiyelerin pişerken şekli bozulmasın. Fırından çıkan kurabiyeleri tepsiden çıkarmak için de iyice soğumasını beklemelisiniz ki tepsiden alırken kurabiyeler kırılmasın.