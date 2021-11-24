Mahlepli tuzlu kurabiye tarifi: Mahlepli tuzlu kurabiye nasıl yapılır?
Çocukluğumuzda iz bırakmış pastane kokuları vardır. O kokulardan bahsedilmeye başlayınca kokunun temelini genelde mahleple pişirilmiş bazı çöreklerin ya da kurabiyelerin oluşturduğunu fark ederiz. Faydaları saymakla bitmeyen mahlep herkesin hafızasında katıldığı hamur işlerine verdiği nefis kokuyla kazınmıştır. Bu tarifimizde kokusu ve lezzetiyle tadı damağınızda kalacak mahlepli tuzlu kurabiye yapılışından bahsedeceğiz. Mahlepli tuzlu kurabiye nasıl yapılır? İşte pratik mahlepli tuzlu kurabiye tarifi...
Giriş Tarihi: 24.11.2021 15:43Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 15:43
14 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
1 paket margarin (Dilerseniz 250 gram kadar tereyağı da kullanabilirsiniz)
1 su bardağı sıvı yağ
2 yumurta (Beyazı ile sarısını ayırın. Beyazını içine katın sarısını üstüne sürün)
1 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
3 çorba kaşığı sirke
1 çorba kaşığı mahlep
1 paket kabartma tozu
5 - 6 su bardağı un
Üzeri için:
Susam ve çörek otu
AŞÇININ NOTU
Diğer tüm tuzlu kurabiyeler gibi mahlepli tuzlu kurabiye tarifinin püf noktalarından biri de kurabiyelerin şeklini korumakla ilgili. Kurabiyeleri fırına vermeden fırının iyice ısınmış olması gerekir ki kurabiyelerin pişerken şekli bozulmasın. Fırından çıkan kurabiyeleri tepsiden çıkarmak için de iyice soğumasını beklemelisiniz ki tepsiden alırken kurabiyeler kırılmasın.
YAPILIŞI
Yapılışı oldukça kolay olan mahlepli tuzlu kurabiyeyi yaparken hamurun kıvamını tutturmak en önemli şeydir. Margarinimizi oda ısısında yumuşattıktan sonra derince bir karıştırma kabı alalım. Un, kabartma tozu ve mahlep dışındaki bütün malzemeleri karıştırma kabının içinde güzelce karıştıralım.
Tarifte 5 ya da 6 su bardağı un gerektiğini yazmıştık. Yumurtalarınızın boyuna ya da kullandığınız su bardağına göre hamurunuzun kıvamının bozulmaması adına ununuzu yavaş yavaş eklemeli ve eklerken de karıştırmaya devam etmelisiniz. Unla birlikte kabartma tozunu ve mahlebi de ekleyip yoğurmaya başlayabilirsiniz.
Hamurunuz elinize yapışmayan bir kıvama gelene kadar un eklemeyi sürdürün ancak kulak memesinden sert bir hamur olmamasına da dikkat edin.
Hamur hazır olduktan sonra fırını açıp, ısısını 180 dereceye ayarlayıp ısınmaya bırakın. Kurabiyelerinize istediğiniz şekli vermekte özgürsünüz.
Bütün hamura şekil verdikten sonra en başta ayırdığınız yumurta sarılarını bir fırça yardımıyla kurabiyelere sürüp üzerine susam ya da çörek otu serpin.
Az önce ısıttığınız 180 derecelik fırında 20 dakika pişirelim, kurabiyelerin üzeri kızarınca fırından alalım.