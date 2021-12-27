Mısır Unlu Tuzlu Kurabiye Tarifi: Mısır Unlu Tuzlu Kurabiye Nasıl Yapılır?
Pastanelerin ve fırınların raflarını süsleyen tuzlu kurabiyeler gerek ağızda dağılan gevrek kıvamıyla gerekse mis kokusu ve lezzetiyle her zaman elimizin ilk gittiği ikramlıkların arasında oluyor. Tuzlu kurabiyelerin çeşitlerini arttırmak ve farklı bir lezzet elde etmek için zaman zaman içine mahlep, haşhaş ya da çörek otu koyulduğuna rastlamışsınızdır. Peki hiç mısır unlu tuzlu kurabiye denemiş miydiniz? Bu tarifimizde size mısır unuyla tuzlu kurabiye yapılışını anlatacağız. Mısır unlu tuzlu kurabiye nasıl yapılır? İşte doyurucu ve pratik mısır unlu tuzlu kurabiye tarifi
Giriş Tarihi: 27.12.2021 14:00Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 14:03
10 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
MALZEMELER
250 gr tereyağı ya da bir paket margarin
2 Yemek kaşığı elma sirkesi
Yarım çay bardağından biraz fazla sıvıyağ
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
2 su bardağı mısır unu
2 su bardağı un
Üzeri için;
Bir yumurtanın sarısı, çörek otu veya susam
AŞÇININ NOTU
<p>Mısır unu normal una göre daha taneli bir un olduğu için homojen bir karışım elde edebilmek için güzelce yoğurmalı ve malzemelerin birbirine iyice karıştığına emin olmalısınız.</p>
YAPILIŞI
Kullanacağınız margarini ya da tereyağını dilerseniz oda ısısında yumuşatıp öyle kullanın dilerseniz bir tavada eritin ve soğutun. Margarin ya da tereyağının ikisini de kullanabileceğiniz bu tarifte hangi yağı kullanacağınız size kalmış.
Erittiğiniz ve bir kenarda soğumaya bıraktığınız margarin iyice soğuduğunda derin bir kabın içine alın. Mısır unu, normal un ve kabartma tozu dışındaki tüm malzemeyi yağın içine katın ve yavaş yavaş karıştırın. Malzemeleriniz birbirine karışında mısır ununu ve unu birbirine karıştırarak azar azar sıvı hamurun içine ekleyin.
Un ve mısır unuyla birlikte kabarta tozunu da ekleyip hamuru yoğurmaya başlayın. Hamurunuzun elinize yapışmaması ama kulak memesi kıvamında da yumuşak bir hamur olması gerekiyor.
Kurabiyelerinize şekil vermeden önce fırınınızı açın ve 180 dereceye ayarlayıp ısınmaya bırakın. Bu sırada kurabiyelere şekil verin. Dilerseniz kurabiye kalıplarıyla dilerseniz elinizle kurabiyelere şekil verdikten sonra bir fırça yardımıyla üzerlerine yumurta sarısı sürün.
Kurabiyelerinizin üzerine çörek otu ve susam serpip önceden ısıttığınız fırında 25 dakika kadar pişirin ve üzeri iyice kızarınca fırından çıkarın.