Nişastalı tuzlu kurabiye tarifi: Nişastalı tuzlu kurabiye nasıl yapılır?
Ev yapımı baklavalarda, tartlarda, kurabiyelerde sık sık kullanılan nişastayı hiç tuzlu bir tarifte denemiş miydiniz? Baklavanın tel tel olmasına, o meşhur mantar kurabiyelerinin ağızda un ufak olmasına neden olan nişastayı tuzlu kurabiye tarifinizde de kullanabilirsiniz ve yaptığınız kurabiyelerin hem eşsiz bir lezzete hem de eşsiz bir kıvama sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Misafirlerine farklı bir tuzlu kurabiye ikram etmek isteyenlerin çok seveceği Nişastalı tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Nişastalı tuzlu kurabiye tarifi...
Giriş Tarihi: 01.12.2021 13:12Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 13:12
14 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
150 gr margarin ya da tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta (sarısı yüzüne sürülecek, beyazı içine konacak)
1 yemek kaşığı sirke
Yarım çay bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
2 yemek kaşığı nişasta
1 çay kaşığı kabartma tozu
Aldığı kadar un
Üzeri için:
Çörek otu ve susam
AŞÇININ NOTU
Kurabiyelerinizi fırına sürmeden önce fırının iyice ısındığından emin olun. Fırın çok iyi ısınmamışsa kurabiyelerin pişerken şekli bozulabilir.
YAPILIŞI
Tuzlu kurabiye tariflerinde margarin ya da tereyağı kullanmak sizin tercihinize kalmış bir şey. Biz tarifimizde daha sağlıklı olduğunu düşündüğümüz için tereyağını kullanacağız.
Hamura başlarken öncelikle bir yoğurma kabı alalım ve oda ısısında yumuşattığımız tereyağı ile sıvıyağı birbirine karıştıralım. Sarısı ile beyazını birbirinden ayırdığımız yumurtanın beyazını, sirkeyi, tuz ve şekeri de yoğurma kabının içine alalım ve tüm malzemelerin birbirine karışmasını sağlayalım.
Ardından biraz un, kabartma tozu ve nişastayı da koyalım ve karıştırmaya devam edelim. Hamurumuzun yumuşak bir kıvamı olması için unu azar azar koyalım.
Bazı tariflerde bu kurabiyelerin içine bir çay kağışı kadar mahlep de koyarlar ancak biz bu kez koymayacağız.
Kulak memesi kıvamında bir hamur olana kadar un ekliyoruz ve yoğuruyoruz. Hamurumuzun sert olmamasına dikkat ediyoruz.
Fırınımızın düğmesini açıyoruz ve fırınımız ısınırken biz de istediğimiz gibi şekil vermeye başlıyoruz. Şekil verdiğimiz kurabiyeleri bir tepsiye diziyoruz.
Kurabiyelerin üzerine bir fırça yardımıyla yumurta sarısı sürüp son olarak çörek otu ve susam serpiyoruz. Ardından fırına verip 180 derecelik fırında 30 dakika pişiriyoruz Kurabiyelerimiz kızardığı zaman da fırından çıkarıp soğumaya bırakıyoruz. İşte tuzlu kurabiyeleriniz hazır…