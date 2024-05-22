Portakal reçelli kurabiye tarifi: Bir lokma alan lezzet patlaması yaşıyor...

Portakalın ferahlatıcı tadı ve reçel formu onu ideal dolgu malzemelerinden biri haline getiriyor. Basit bir kurabiye yapımı ile sofralarınızda adeta baş köşeye oturacak bu kurabiye tarifini kısa sürede tamamlayabilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 09:54

MALZEMELER

Kurabiye Hamuru İçin:

  • 200 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket vanilin
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Dolgu İçin:

  • 1 su bardağı portakal reçeli

AŞÇININ NOTU

Portakal reçelinizin çok sulu olmamasına dikkat edin. Çok sulu reçel, kurabiyelerin arasında akabilir.

YAPILIŞI

  • Derin bir karıştırma kabında tereyağı ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar mikserle çırpın.
  • Yumurtayı ekleyip çırpmaya devam edin.
  • Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin.
  • Unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin. (Unu kontrollü eklemek önemlidir, hamurun kıvamını kaybetmemesi için.)
  • Hazırladığınız hamuru streç filme sarıp buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirin.
  • Dinlenen hamuru buzdolabından çıkarın ve hafif unlanmış bir yüzeyde merdane ile açın.
  • Açtığınız hamurdan yuvarlak kurabiye kalıpları ile parçalar kesin.
  • Kestiğiniz kurabiyelerin yarısının ortasını küçük bir kalıpla tekrar kesin. Bu kısımlar üst parça olarak kullanılacak.
  • Kesilen hamur parçalarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika kadar, hafifçe pembeleşene kadar pişirin. Kurabiyelerin fazla kızarmamasına dikkat edin.
  • Pişen kurabiyeleri fırından çıkarıp soğumaya bırakın.
  • Soğuyan kurabiyelerin bütün olanlarının üzerine birer tatlı kaşığı portakal reçeli sürün.
  • Ortası delik olan kurabiyeleri reçelli kurabiyelerin üzerine kapatın.
  • Kurabiyeleri servis tabağına dizin. Dilerseniz üzerlerine pudra şekeri serpebilirsiniz.

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