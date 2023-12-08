Un kurabiyesi tarifi: 3 malzeme ile hazırlanıyor

Tatlı yapmak isteyen ancak çok vakti olmayanlara özel bu un kurabiyesi tarifi sadece 10 dakikada hazırlanıyor. İster misafire ister çayın yanına güzel bir tat arayanlara bu kıyır kıyır tarif ağızlarda muhteşem bir tat bırakıyor. İşte hem pratik hem de lezzetli un kruabiyesi tarifi...
Giriş Tarihi: 08.12.2023 09:08Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 09:08
22 Adet
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
8 dakika
100 Gram :
428 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı sıvı yağ
3 su bardağı un
250 gram pudra şekeri
YAPILIŞI
Öncelikle yağ ile pudra şekerini iyice karıştırın.
Ardından unu eleyerek içerisine ekleyin.
Tamamen karışana kadar yoğurun. Ardından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine dizin.
Önceden 180 derece ısıttığınız fırında 15 dakika pişirin.
Dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!