Un kurabiyesi tarifi: 3 malzeme ile hazırlanıyor

Tatlı yapmak isteyen ancak çok vakti olmayanlara özel bu un kurabiyesi tarifi sadece 10 dakikada hazırlanıyor. İster misafire ister çayın yanına güzel bir tat arayanlara bu kıyır kıyır tarif ağızlarda muhteşem bir tat bırakıyor. İşte hem pratik hem de lezzetli un kruabiyesi tarifi...

Giriş Tarihi: 08.12.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 09:08
  • 22 Adet
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 8 dakika
  • 100 Gram : 428 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 3 su bardağı un
  • 250 gram pudra şekeri

YAPILIŞI

  1. Öncelikle yağ ile pudra şekerini iyice karıştırın.
  2. Ardından unu eleyerek içerisine ekleyin.
  3. Tamamen karışana kadar yoğurun. Ardından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
  4. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine dizin.
  5. Önceden 180 derece ısıttığınız fırında 15 dakika pişirin.
  6. Dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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