Un kurabiyesi tarifi: Isırdığınız an ağızda dağılan enfes bir lezzet!
Ağızda dağılan, kıyır kıyır bir lezzet arıyorsanız un kurabiyesini mutlaka denemelisiniz! Isırdığınız an damağınızda adeta şölen yaratıyor. Hem vaktinizden çok çalmayacak hem de anında hazır olacak. Çay ile birleştiğinde ise bu kurabiyenin tadına doyum olmayacak. İşte pratikliğiyle un kurabiyesi yapımı...
Giriş Tarihi: 27.01.2023 08:58Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 08:58
4-5 Kişilik
Ev Yapımı
Doğum GünüYemek DavetiKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
641 kcal
MALZEMELER
4 çorba kaşığı buğday nişastası
1 su bardağı pudra şekeri
Un
1 paket tereyağı ya da margarin
1 kahve fincanı sıvı yağ
Pudra şekeri
YAPILIŞI
Margarin, sıvı yağ ve pudra şekerinin bir kaba alın. Güzelce yoğurmaya başlayın.
5 dakika kadar yoğurduktan sonra nişasta ve unu ilave ediyoruz.
Ardından ceviz büyüklüğünde keserek şekil vermeye başlayın.
Kurabiyeleriniz yağlı olduğu için fırın tepsisini yağlamanıza gerek yok.
Sonra 160 derecelik fırında 15 dakika kadar pişirin.
Fırından çıkarınca soğusun ve ayırdığımız yarım bardaklık pudra şekerini üzerlerine dökün.