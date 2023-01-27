Un kurabiyesi tarifi: Isırdığınız an ağızda dağılan enfes bir lezzet!

Ağızda dağılan, kıyır kıyır bir lezzet arıyorsanız un kurabiyesini mutlaka denemelisiniz! Isırdığınız an damağınızda adeta şölen yaratıyor. Hem vaktinizden çok çalmayacak hem de anında hazır olacak. Çay ile birleştiğinde ise bu kurabiyenin tadına doyum olmayacak. İşte pratikliğiyle un kurabiyesi yapımı...

Giriş Tarihi: 27.01.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 08:58
  • 4-5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Doğum Günü Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 641 kcal

MALZEMELER

  • 4 çorba kaşığı buğday nişastası
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • Un
  • 1 paket tereyağı ya da margarin
  • 1 kahve fincanı sıvı yağ
  • Pudra şekeri

YAPILIŞI

  1. Margarin, sıvı yağ ve pudra şekerinin bir kaba alın. Güzelce yoğurmaya başlayın.
  2. 5 dakika kadar yoğurduktan sonra nişasta ve unu ilave ediyoruz.
  3. Ardından ceviz büyüklüğünde keserek şekil vermeye başlayın.
  4. Kurabiyeleriniz yağlı olduğu için fırın tepsisini yağlamanıza gerek yok.
  5. Sonra 160 derecelik fırında 15 dakika kadar pişirin.
  6. Fırından çıkarınca soğusun ve ayırdığımız yarım bardaklık pudra şekerini üzerlerine dökün.
  7. Herkese afiyet olsun!

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