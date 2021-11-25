Yumurtasız tuzlu kurabiye tarifi: Yumurtasız tuzlu kurabiye nasıl yapılır?
Pastanelerde satılan tuzlu kurabiyeler nefis kokusuyla başınızı döndürse de yumurta sevmeyen ya da yumurta korkusundan rahatsız olanlar için seçenekler oldukça az. Yapımı oldukça pratik olan pastane tuzlu kurabiyelerini evde yapmayı denerseniz yumurta koymadan da eşsiz lezzete erişmeniz mümkün. Hamur işlerinin yumurtasız olmayacağı düşünülse de çok fazla yumurta olmayan tatlı ve tuzlu tarif bulunuyor. Yumurtasız tuzlu kurabiye nasıl yapılır? İşte yumurta sevmeyenler ya da yiyemeyenler için yumurtasız tuzlu kurabiye tarifi ve yapılışı...
Giriş Tarihi: 25.11.2021 12:48Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 12:48
12 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
250 gr tereyağı ya da bir paket margarin
2 çay bardağı sıvı yağ
4 yemek kaşığı yoğurt
2 paket kabartma tozu
1,5 yemek kaşığı şeker
1,5 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı sirke
Aldığı kadar un
Üzeri için:
Çörek otur ve susam
AŞÇININ NOTU
Hamurumuzda yumurta kullanmadığımız için kurabiyelerin üzerine de yumurta sarısı sürmüyoruz. Susamların ve çörek otlarının düşmemesi için dilerseniz bir kaşık pekmezi biraz suda çözdürüp yapıştırmak için kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
Kurabiye yaparken kullanacağınız margarini isterseniz eritip soğutarak isterseniz oda sıcaklığında yumuşamış halde kullanabilirsiniz. Oda sıcaklığında yumuşayan margarini bir yoğurma kasesinin içine alın. Margarinin üzerine sıvı yağı, sirkeyi, yoğurdu, şekeri ve tuzu da ekleyerek karıştıralım. Yağ ve malzemeler birbirine iyice karıştığı zaman unu eklemek için hazırız demektir.
Kullanacağımız unu elekten geçirelim ve yavaş yavaş sıvı karışımımızın içine koymaya başlayalım. Tuzlu kurabiyelerinizin ağırda dağılan bir kıvamı olmasını istiyorsanız unu eklerken çok dikkatli olmalısınız. Unu azar azar eklemeli ve bu sürede dikkatlice yoğurmalısınız. Yumuşak bir hamur elde edene kadar da yoğurma işlemine devam etmelisiniz.
Hamurunuz hazır olduktan sonra bir tepsiye pişirme kağıdı sermeli ve hamurdan kopardığınız küçük parçalara dilediğiniz şekli verip bu kurabiyeleri tepsiye aralıklı aralıklı dizmelisiniz.
Dilerseniz bir kaseye susam döküp şekil verdiğiniz kurabiyeleri bu susama buladıktan sonra bunları tepsiye dizin dilerseniz kurabiyeleri tepsiye dizdikten sonra susam ya da çörek otu serpin.
Tepsiyi fırına vermeden önce fırınınızın iyice ısınmış olması gerekiyor. Fırının ısınmasını beklemek istemiyorsanız kurabiyelere şekil vermeden önce fırını 200 Dereceye ayarlayın ve düğmesine basın. Siz kurabiyelerin şekliyle uğraşırken fırınınız da ısınmış olur.
200 derecede ısıttığınız fırında kurabiyeler kızana kadar pişirin. İşte kurabiyeleriniz hazır. Afiyet olsun.