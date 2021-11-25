Yumurtasız tuzlu kurabiye tarifi: Yumurtasız tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Hamurumuzda yumurta kullanmadığımız için kurabiyelerin üzerine de yumurta sarısı sürmüyoruz. Susamların ve çörek otlarının düşmemesi için dilerseniz bir kaşık pekmezi biraz suda çözdürüp yapıştırmak için kullanabilirsiniz.