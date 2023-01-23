Çin pilavı tarifi: Asya'dan gelen muhteşem lezzet!

Anadolu mutfağında her ne kadar pirincin binbir hali kullanılsa da, anavatanı Çin'de farklı halleriyle sofralarınıza zenginlik katacak tariflerle yerini buluyor. Çin pilavı; içeriğindeki renkli sebzeler ve tavuk sayesinde hem doyurucu hem de besleyici bir öğüne dönüşüyor. Üstelik lezzeti de kendine özgü. İşte o mükemmel tarifin sırları...

Giriş Tarihi: 23.01.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 08:33
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 350 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı bezelye
  • 3 adet havuç
  • 1 adet tavuk göğsü
  • 2 adet kırmızı biber
  • 3 adet köy biberi
  • 1 su bardağı konserve mısır
  • 1 çay kaşığı tuz (tavuk haşlama suyuna)
  • Yarım limon suyu

Pilavı için;

  • 2 su bardağı pirinç
  • 3 su bardağı sıcak su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI

  1. Öncelikle uygun bir kap içerisine aldığımız pirince tuz ekleyin. Yaklaşık 20 dakika su içerisinde bekletin.
  2. Çarliston biber ve kırmızı biberi ufak şeklide doğrayın. Havucu da küp küp doğradıktan sonra, havuçları ve bezelyeleri haşlayın.
  3. Uygun bir tencereye zeytinyağını aldıktan sonra yıkanmış pirinçleri ekleyin ve kavurun.
  4. Kavrulup şeffaflaşan pirinçlerin üzerine tuz ve sıcak su ilave ettikten sonra tencerenin kapağını kapatın.
  5. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte pilavımız suyunu çekinceye kadar piişirin.
  6. Ocağı kapattıktan sonra pilavı yaklaşık 10-15 dakika dinlendirelim. Daha sonra nazikçe karıştırın.
  7. Pilavı büyükçe bir karıştırma kabına aktarın. Üzerine haşlayıp didiklediğimiz tavuk göğsü, havuç, bezelye, kırmızı biber, turşu, köy biberi, konserve mısır ekleyin.
  8. Limonun suyunu tüm malzemenin üzerine gezdirerek güzelce karıştırın ve servis edin. Afiyet olsun!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA