Çin pilavı tarifi: Asya'dan gelen muhteşem lezzet!
Anadolu mutfağında her ne kadar pirincin binbir hali kullanılsa da, anavatanı Çin'de farklı halleriyle sofralarınıza zenginlik katacak tariflerle yerini buluyor. Çin pilavı; içeriğindeki renkli sebzeler ve tavuk sayesinde hem doyurucu hem de besleyici bir öğüne dönüşüyor. Üstelik lezzeti de kendine özgü. İşte o mükemmel tarifin sırları...
Giriş Tarihi: 23.01.2023 08:33Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 08:33
4-6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
350 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı bezelye
3 adet havuç
1 adet tavuk göğsü
2 adet kırmızı biber
3 adet köy biberi
1 su bardağı konserve mısır
1 çay kaşığı tuz (tavuk haşlama suyuna)
Yarım limon suyu
Pilavı için;
2 su bardağı pirinç
3 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay bardağı zeytinyağı
YAPILIŞI
Öncelikle uygun bir kap içerisine aldığımız pirince tuz ekleyin. Yaklaşık 20 dakika su içerisinde bekletin.
Çarliston biber ve kırmızı biberi ufak şeklide doğrayın. Havucu da küp küp doğradıktan sonra, havuçları ve bezelyeleri haşlayın.
Uygun bir tencereye zeytinyağını aldıktan sonra yıkanmış pirinçleri ekleyin ve kavurun.
Kavrulup şeffaflaşan pirinçlerin üzerine tuz ve sıcak su ilave ettikten sonra tencerenin kapağını kapatın.
Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte pilavımız suyunu çekinceye kadar piişirin.
Ocağı kapattıktan sonra pilavı yaklaşık 10-15 dakika dinlendirelim. Daha sonra nazikçe karıştırın.
Pilavı büyükçe bir karıştırma kabına aktarın. Üzerine haşlayıp didiklediğimiz tavuk göğsü, havuç, bezelye, kırmızı biber, turşu, köy biberi, konserve mısır ekleyin.
Limonun suyunu tüm malzemenin üzerine gezdirerek güzelce karıştırın ve servis edin. Afiyet olsun!