Erişte tarifi: Köy makarnası erişte nasıl yapılır?
Erişte geçmiş tarihlerden bu yana evlerde özellikle kış aylarında yapılıp tüm yıl tüketilen bir besindir. Evde yapması son derece kolay olan eriştenin hazır bir şekilde satılanları da uzun süre muhafaza edilebilme özelliği ile istenilen her anda pişirilmeye uygundur. Türk mutfağında yer alan ve klasikleşen bir lezzet olan eriştenin farklı tarifleri bulunmaktadır. Makarna hamuruna benzer bir hamur ile yapılan ve haşlama yöntemi ile pişirilen erişte, haşlama işleminden sonra farklı sosyal ve teknikler ile lezzetlendirilmektedir. Ev eriştesi yapmak için vakit bulamayanlar için köy eriştesi gönül rahatlığı ile tercih edilebilir. Erişteyi farklı lezzetler ile doğru bir şekilde pişirmek isteyenler için erişte tarifi: Köy makarnası erişte nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 27.09.2021 15:59Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 15:59
Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
400 gr un
4 yumurta
Yarım bardak süt
2 çay kaşığı tuz
AŞÇININ NOTU
YAPILIŞI
Unu, tuzu ve yumurtayı derin bir kabın içine ekleyin. Ardından sütü ekleyin.
Hamur elde edene kadar yoğurun.
Kıvama gelen hamuru tezgahın üzerinde unlayın.
Elde edilen hamuru 4 eşit parçaya bölün ve 30 dakika dinlendirin.
Dinlenen hamurları düz bir şekilde açın ve ince kısa şeritler halinde kesin.
Kesilen erişteleri fırın tepsisine alın. Ardından 50 derecelik fanlı fırında kurutun. Eğer arzu ederseniz güneşte yaklaşık 12 saat boyunca kurutun.
Kuruttuğunuz erişteleri kaynar su içerisine atarak yumuşayana kadar haşlayın.
Haşlanan erişteleri arzuya göre, yoğurtlu, cevizli, salçalı ya da yumurtalı gibi farklı tarifler ile servis edebilirsiniz.