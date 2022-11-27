Mantarlı bulgur pilavı tarifi: Yiyen bir tabak daha isteyecek!
Yüksek lif oranıyla bulgur ve besleyici vitamin ve mineral içeriğiyle bir araya gelen mantarın, mükemmel uyumu hem doyurucu hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. İster ana yemek isterseniz yardımcı yemek olarak tercih edin, mantarlı bulgur pilavı eşsiz bir sofra kurmanıza yardımcı oluyor. İşte ideal ölçüleriyle o tarif...
Giriş Tarihi: 27.11.2022 08:51Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 08:52
6-8 Kişilik
Ev YapımıVejetaryen
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
299 kcal
MALZEMELER
2 adet soğan
1 diş sarımsak
2 adet yeşil biber
2 adet kırmızı biber
1 adet havuç
300 gram mantar
2 su bardağı bulgur
2 tatlı kaşığı tuz
5 yemek kaşığı zeytinyağı
3 yemek kaşığı tereyağ
Karabiber toz reyhan pul biber
YAPILIŞI
İlk olarak sıvı yağı tencereye alın ve yemeklik doğranmış soğanları ekleyerek kavurun.
Biberler ve havuçları da doğradıktan sonra soğanlarla birlikte kavurun.
Ardından doğranmış mantarlar da eklenir ve yüksek ateşte mantarlar suyunu salmadan karıştırılarak pişirilir.
Bir yemek kaşığı tereyağını da ekledikten sonra bulguru ekleyin ve tüm malzemeleri birlikte kavurun. Tuz ve baharatları ekleyin.
Üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su ekledikten sonra kısık ateşte pişirmeye bırakın.
Son olarak bir yemek kaşığı daha tereyağı ekledikten sonra, pilav suyunu çekince ocağın altını kapatın.
10 dakika kadar dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.