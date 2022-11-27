Mantarlı bulgur pilavı tarifi: Yiyen bir tabak daha isteyecek!

Yüksek lif oranıyla bulgur ve besleyici vitamin ve mineral içeriğiyle bir araya gelen mantarın, mükemmel uyumu hem doyurucu hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. İster ana yemek isterseniz yardımcı yemek olarak tercih edin, mantarlı bulgur pilavı eşsiz bir sofra kurmanıza yardımcı oluyor. İşte ideal ölçüleriyle o tarif...

Giriş Tarihi: 27.11.2022 08:51 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 08:52
  • 6-8 Kişilik
  • Ev Yapımı Vejetaryen
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 299 kcal

MALZEMELER

  • 2 adet soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet kırmızı biber
  • 1 adet havuç
  • 300 gram mantar
  • 2 su bardağı bulgur
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı tereyağ
  • Karabiber toz reyhan pul biber

YAPILIŞI

  1. İlk olarak sıvı yağı tencereye alın ve yemeklik doğranmış soğanları ekleyerek kavurun.
  2. Biberler ve havuçları da doğradıktan sonra soğanlarla birlikte kavurun.
  3. Ardından doğranmış mantarlar da eklenir ve yüksek ateşte mantarlar suyunu salmadan karıştırılarak pişirilir.
  4. Bir yemek kaşığı tereyağını da ekledikten sonra bulguru ekleyin ve tüm malzemeleri birlikte kavurun. Tuz ve baharatları ekleyin.
  5. Üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su ekledikten sonra kısık ateşte pişirmeye bırakın.
  6. Son olarak bir yemek kaşığı daha tereyağı ekledikten sonra, pilav suyunu çekince ocağın altını kapatın.
  7. 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

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