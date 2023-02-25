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Arpa şehriyeli Akdeniz salatası tarifi: Lezzet ve ferahlığın buluşması
Ferah bir lezzet alternatifi olan Akdeniz salatası, arpa şehriyeyle bir araya geldiğinde hem doyurucu hem de lezzetli bir tarif haline geliyor. İşte her sofraya yakışacak o tarif...
Giriş Tarihi: 25.02.2023
09:52
Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
09:53
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
10 dakika
100 Gram :
150 kcal
MALZEMELER
1 buçuk su bardağı arpa şehriye
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım demet maydanoz
Yarım demet taze nane
2 adet kırmızı biber
2 adet salatalık
8-10 adet kiraz domates
Dilimlenmiş siyah zeytin
1 kase mısır
1 yemek kaşığı nar ekşisi
Yarım limonun suyu
1 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Öncelikle tencerenin içine şehriye konulup pembeleşinceye kadar sıvı yağ ile şehriyelerin rengi dönene kadar kavrulur.
Kavrulan şehriyenin üzerini geçecek kadar ılık su ve tuz ilave edip karıştırılır,
Tencerenin kapağı kapatılır, şehriyeler yumuşayıp göz göz olana kadar orta ateşte pilav gibi pişirilir.
Suyunu çekip pişen şehriyelerin üzerine kağıt havlu kapatılarak dinlenmeye ve soğumaya bırakılır.
Ardından diğer malzemeler ufak ufak doğranıp hazırlanır.
Soğuyan şehriye derin bir kaba boşaltılır, doğrayıp hazırlanan malzemeler içine ilave edilir.
1 tatlı kaşığı nar ekşisi, yarım limon suyu ve tuzunu ilave edip nazikçe karıştırarak dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz.
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