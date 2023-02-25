Arpa şehriyeli Akdeniz salatası tarifi: Lezzet ve ferahlığın buluşması

Ferah bir lezzet alternatifi olan Akdeniz salatası, arpa şehriyeyle bir araya geldiğinde hem doyurucu hem de lezzetli bir tarif haline geliyor. İşte her sofraya yakışacak o tarif...

Giriş Tarihi: 25.02.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 09:53
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 10 dakika
  • 100 Gram : 150 kcal

MALZEMELER

  • 1 buçuk su bardağı arpa şehriye
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım demet taze nane
  • 2 adet kırmızı biber
  • 2 adet salatalık
  • 8-10 adet kiraz domates
  • Dilimlenmiş siyah zeytin
  • 1 kase mısır
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • Yarım limonun suyu
  • 1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

  • Öncelikle tencerenin içine şehriye konulup pembeleşinceye kadar sıvı yağ ile şehriyelerin rengi dönene kadar kavrulur.
  • Kavrulan şehriyenin üzerini geçecek kadar ılık su ve tuz ilave edip karıştırılır,
  • Tencerenin kapağı kapatılır, şehriyeler yumuşayıp göz göz olana kadar orta ateşte pilav gibi pişirilir.
  • Suyunu çekip pişen şehriyelerin üzerine kağıt havlu kapatılarak dinlenmeye ve soğumaya bırakılır.
  • Ardından diğer malzemeler ufak ufak doğranıp hazırlanır.
  • Soğuyan şehriye derin bir kaba boşaltılır, doğrayıp hazırlanan malzemeler içine ilave edilir.
  • 1 tatlı kaşığı nar ekşisi, yarım limon suyu ve tuzunu ilave edip nazikçe karıştırarak dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA