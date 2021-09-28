Haydari tarifi ve malzemeleri: Haydari nasıl yapılır?
Dünyada ördövr olarak adlandırılan, Türk mutfağında ise meze ismi verilen, yemek sırasında tüketilen hafif yiyecekler, kişiler tarafından severek tercih edilir. Türk mutfağında da meze denilince akla gelen ilk ürün haydaridir. Hem ekonomik hem de kolay bir şekilde yapılabilen haydari pratik bir meze olarak sofraların vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Haydari yapımı sırasında arzuya göre ceviz de kullanılabilir. Meze tariflerinin vazgeçilmezlerinden olan haydarinin yapılışı ve püf noktaları hakkında bilinmesi gereken her şeyi yazımızda sizler için hazırladık. İşte, Haydari tarifi ve malzemeleri.
Giriş Tarihi: 28.09.2021 16:12Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 16:12
4 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
MALZEMELER
400 gr (10 yemek kaşığı) süzme yoğurt
2 dilim ( 100 gr) beyaz peynir
3 ya da 4 diş sarımsak
7-8 yemek kaşığı zeytinyağı
2 tatlı kaşığı kurutulmuş nane
3 ya da 4 dal dereotu
Yarım çay bardağı çekilmiş ceviz
Tuz
AŞÇININ NOTU
YAPILIŞI
Haydari yapılışı son derece basit ve kısa sürelidir. İşte haydari yaparken izlenmesi gereken adımlar;
Bir tavada zeytinyağını ve ince dövülmüş ceviz içini soteleyin. Ardından sotelenen zeytinyağı ve ceviz karışımını kenara alarak soğumaya bırakın.
Diğer taraftan peyniri çatal yardımı ile ezin. Dereotunu, naneyi ve tuzu da peynir ile bu kapta iyice karıştırın.
Ardından peynir, dereotu, nane karışımını süzme yoğurt ve soğuyan zeytinyağlı cevizle birleştirin.
Son olarak rendelenmiş sarımsakları da ekleyerek karışımı tamamlayın.
Servis tabağına aldığınız haydarinin üzerini biraz zeytinyağı ve cevizle süsleyerek afiyetle yiyebilirsiniz.