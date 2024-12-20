Hem leziz hem fit: Tabule salatası tarifi

Taze yeşillikler ve bol limonlu sosuyla tabule salatası hem çok leziz hem de oldukça sağlıklı bir lezzet. Doyurucu olan tabule salatası diyet yapanlar için de ideal. İşte tarifin detayları..

Giriş Tarihi: 20.12.2024 12:21 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 12:21

YAPILIŞI

MALZEMELER
1 su bardağı ince bulgur
1,5 su bardağı sıcak su
2 domates
1 salatalık
1 bağ taze soğan
1/2 bağ maydanoz
1/4 bağ taze nane
1 limonun suyu
1/4 su bardağı zeytinyağı
Tuz, karabiber

YAPILIŞI
Bulguru bir kaba alıp üzerine sıcak suyu dökün. Üzerini kapatıp bulgurlar şişene kadar bekleyin (yaklaşık 10 dakika).
Domatesleri, salatalığı, taze soğanı, maydanozu ve naneyi ince ince doğrayın.
Şişen bulgura doğradığınız sebzeleri ekleyin.
Limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
Buzdolabında 10-15 dakika soğutun ve soğuk servis yapın.

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