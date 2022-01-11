Lübnan'dan sağlık ve lezzet dolu bir tarif: Tabule salatası
Doğu Akdeniz'in hayranlık uyandıran mutfağından hem ana öğün hem de sofralarınıza renk katacak bir salata alternatifi olabilecek tabule, oldukça besleyici bir yapıya sahip. Hem bulgur hem de yeşil yapraklı sebzelerin bir araya gelmesi sayesinde vitamin, mineral ve lif yönünden zengin bir menü sunuyor. İşte sofralarınızın vazgeçilmezi olacak tabule salatası
Giriş Tarihi: 11.01.2022 09:06Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 09:06
4 Kişilik
DiyetEv YapımıVejetaryenEkonomik Tarif
Akşam YemeğiDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
30 dakika
Porsiyon :
260 kcal
MALZEMELER
1 çay bardağıi nce bulgur
1/2 çay bardağı sıcak su
1 adet limon suyu
1 demet taze nane
1 demet maydanoz
1 çay bardağı zeytinyağı
6 adet taze soğan
2 adet orta boy domates
4-5 dal taze nane
1 çay kaşığı tuz
AŞÇININ NOTU
Salatanın fazla sulanmaması yemeğe yakın bir saat aralığında yapabilirsiniz.
YAPILIŞI
Bir kase içine aldığınız bulgur, limon suyu, zeytinyağı, sıcak su ve tuzuyu iyice karıştırın ve beklemeye bırakın.
Maydanoz, taze nane ve taze soğan yapraklarını çok ince olacak şekilde kıyın.
Domatesleri soyun, salatanın sulanmaması için içerisindeki çekirdekli ve sulu kısmı çıkarın. Ardından etli olan kısmı çok ufak küpler olacak şekilde doğrayın.
Tüm bu doğradığınız malzemeleri, bulgurun bulunduğu kaseye alın ve karıştırın. Salatanız hazır. Afiyet olsun.