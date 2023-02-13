Mercimek köfte tarifi: Püf noktasıyla tam kıvamında

Mercimek köftesi, oldukça sevilen lezzetlerden biri fakat istenen kıvamın tam olarak elde edilememesi yapılmaktan kaçınılmasına neden oluyor. Fakat en lezzetli mercimek köftesini yapmanın yöntemlerinden biri; doğru kıvamı yakalamanızı sağlıyor. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 13.02.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 09:48
  • Ekonomik Tarif
  • Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 50 dakika

MALZEMELER

  • 2 su bardağı kırmızı mercimek
  • 6 su bardağı sıcak su
  • 4 su bardağı ince bulgur
  • 1 demet maydanoz
  • Yarım marul
  • Yarım çay bardağı zeytinyağ
  • 4 yemek kaşığı domates(isterseniz biber salçası da ekleyebilirsiniz)
  • 2 tatlı kaşığı kimyon
  • 2 tatlı kaşığı toz biber
  • 2 tatlı kaşığı pul biber
  • 2 tatlı kaşığı karabiber
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 4 yemek kaşığı nar ekşisi

YAPILIŞI

  1. Bir tencereye yıkanmış mercimekleri koyup üzerine sıcak su ekleyip kapağı kapalı bir şekilde pişirin.
  2. Haşlanan mercimeğin üzerine bulguru ekleyip kaşıkla karıştıralım ve kapağını kapatıp 30 dakika demlenmeye bırakın.
  3. Tavaya yarım su bardağı zeytin yağı alıp küp küp doğradığımız soğanları hafif pembeleşene kadar kavurun.
  4. İçine salçalarımızıda ekleyip kavuralım ve baharatları ekleyip karıştırıp ocaktan alın.
  5. Geniş bir kabın içine mercimeği alın.
  6. Salçalı sosumuzu alıp elimizle iyice yoğurun. Yarım limon suyu ve doğradığımız maydanoz ve marulu ekleyip tekrar yoğuralım.
  7. Elimizle sıkıp servis tabağına dizin.

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