Salatalık salatası tarifi: Serinleten nefis bir lezzet

Sıcak havalarda artan sıvı tüketimi ihtiyacı karşısında salatalık ideal bir besindir. Önereceğimiz bu tarif sayesinde hem serinletici hem de doyurucu enfes bir salatanın keyfini çıkarabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!

Giriş Tarihi: 05.08.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 11:37
  • 2-4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 98 kcal

MALZEMELER

  • 2 adet salatalık
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım su bardağı süzme yoğurt (isteğe bağlı)
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım çay kaşığı kuru nane
  • Yarım çay kaşığı kırmızı pul biber
  • Tuz (kararınıza göre)
  • İsteğe bağlı olarak dereotu veya nane yaprakları (süslemek için)

YAPILIŞI

  1. Salatalıkları güzelce yıkayın ve kabuklarını soyun. Sonra rendeleyin veya küçük küpler halinde doğrayın.
  2. 1 su bardağı yoğurdu bir kaba alın. Eğer daha koyu bir kıvam istiyorsanız, yarım su bardağı süzme yoğurdu da ekleyebilirsiniz.
  3. Sarımsakları soyun ve biraz tuz ile birlikte havanda ezin ya da rendeleyin. Ardından yoğurtla karıştırın.
  4. Rendelenmiş veya doğranmış salatalıkları yoğurtlu karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.
  5. 1 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyin ve karıştırın. Zeytinyağı, saltanın kıvamını ve lezzetini artıracaktır.
  6. Yarım çay kaşığı kuru nane ve yarım çay kaşığı kırmızı pul biber ekleyin. Tuzunu da damak tadınıza göre ayarlayın.
  7. Salatalık saltasını bir servis kasesine alın. İsteğe bağlı olarak üzerini dereotu veya nane yaprakları ile süsleyebilirsiniz.

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