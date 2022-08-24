Yoğurtlu cevizli kabak salatası tarifi: Damaklarınızda eşsiz bir şölen yaratacak!
Bu salatanın damaklarınızda yarattığı eşsiz lezzete bayılacaksınız! Özellikle havuç ve kabağın birleşimiyle içine bir de ceviz eşliğinde inanılmaz bir lezzet olacak! Hem sağlıklı hem de doyurucu olan bu salatayı istediğiniz öğünde yiyebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 24.08.2022 09:14Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 09:14
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiYemek DavetiDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
75 kcal
MALZEMELER
1,5 çay kaşığı tuz
1 diş sarımsak
1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi
2 adet orta boy havuç
2 adet orta boy kabak
1 adet limon suyu
1 su bardağı süzme yoğurt
2 yemek kaşığı mayonez
YAPILIŞI
İlk olarak havuç ve kabakları güzelce soyun.
Sonrasında rendeleyerek bir tavaya alın ve hafif yağsız tavada kavurun.
Daha sonra, yoğurdu bir kaseye alın ve içine sarımsakları ekleyerek güzelce karıştırın.
Ardından havuç ve kabağı da içine ekleyin.
Son olarak biraz limon, tuz ve zeytinyağı ekleyin.