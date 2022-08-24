Yoğurtlu cevizli kabak salatası tarifi: Damaklarınızda eşsiz bir şölen yaratacak!

Bu salatanın damaklarınızda yarattığı eşsiz lezzete bayılacaksınız! Özellikle havuç ve kabağın birleşimiyle içine bir de ceviz eşliğinde inanılmaz bir lezzet olacak! Hem sağlıklı hem de doyurucu olan bu salatayı istediğiniz öğünde yiyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.08.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 09:14
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 75 kcal

MALZEMELER

  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi
  • 2 adet orta boy havuç
  • 2 adet orta boy kabak
  • 1 adet limon suyu
  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 2 yemek kaşığı mayonez

YAPILIŞI

  • İlk olarak havuç ve kabakları güzelce soyun.
  • Sonrasında rendeleyerek bir tavaya alın ve hafif yağsız tavada kavurun.
  • Daha sonra, yoğurdu bir kaseye alın ve içine sarımsakları ekleyerek güzelce karıştırın.
  • Ardından havuç ve kabağı da içine ekleyin.
  • Son olarak biraz limon, tuz ve zeytinyağı ekleyin.
  • Üzeri için cevizle süsleyebilirsininiz.
  • İşte soğuk salatamız hazır. Herkese afiyet olsun!

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