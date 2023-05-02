Yoğurtlu mor salata tarifi: Hem fresh hem çok leziz

İlk olarak mor lahanayı ortadan ikiye kesin. Orta kısmını kullanmayın ve geri kalan kızmı rendenin geniş olan kısmı ile rendeleyin.

Teflon tavaya yağı koyun. Yağ ısınınca içine mor lahanaları ilave edip kavurma işlemine başlayın. Kavrulma işlemi devam ettikçe lahana hacim olarak küçülecektir.

Lahanalar yumuşadıktan sonra ocaktan alın. Derin bir kasede geri kalan bütün malzemeleri karıştırın. Son olarak ılıyan mor lahanaları kaseye ilave edin.

Afiyet olsun...