Yoğurtlu mor salata tarifi: Hem fresh hem çok leziz

Yemeklerin yanına güzel bir eşlikçi arıyorsanız, klasik salata tariflerinin dışında mor lahana salatasını deneyebilirsiniz. Son derece hafif ve lezzetli olan bu salatanın yapılışı da oldukça basit...

Giriş Tarihi: 02.05.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 09:21
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 300 kcal

MALZEMELER

Bir adet orta boy mor lahana
Bir çay bardağı mayonez
Bir kase süzme yoğurt
4 diş ezilmiş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Bir avuç ceviz
Bir avuç dereotu
Tuz

AŞÇININ NOTU

Salatayı süslemek için avokado kullanabilirsiniz. Mor lahanayı ortadan ikiye kestikten sonra sert kısmını kullanmayın. Yumuşaması epey zor olacağı için salatanın da lezzetini bozabilir.

YAPILIŞI

İlk olarak mor lahanayı ortadan ikiye kesin. Orta kısmını kullanmayın ve geri kalan kızmı rendenin geniş olan kısmı ile rendeleyin.
Teflon tavaya yağı koyun. Yağ ısınınca içine mor lahanaları ilave edip kavurma işlemine başlayın. Kavrulma işlemi devam ettikçe lahana hacim olarak küçülecektir.
Lahanalar yumuşadıktan sonra ocaktan alın. Derin bir kasede geri kalan bütün malzemeleri karıştırın. Son olarak ılıyan mor lahanaları kaseye ilave edin.
Afiyet olsun...

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