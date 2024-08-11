15 dakikada sofranızda: Fırında kaşarlı mantar tarifi

Fırında kaşarlı mantar tarifi, mantarın enfes tadı ve kaşarın kreması ile sizlere muhteşem bir lezzet sunuyor. Oldukça kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu lezzet, sofranızın yıldızı haline gelecek. Mantarın aroması, tereyağı ve baharatlar ile buluşunca ortaya adeta bir lezzet şöleni çıkacak. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 11.08.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 08:56
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 15 dakika

MALZEMELER

4-5 yemek kaşığı tereyağı

Sekiz adet mantar

İki diş sarımsak

Bir çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı karabiber

İki dal taze kekik

80 gram dilimlenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

4-5 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin.
Doğramış olduğunuz mantar sapını da ekleyip soteleyin.
Halka halka doğranmış iki diş sarımsağı da içerisine ekleyip mantarlarla birlikte 3-4 dakika soteleyin.
Tuz, karabiber ve iki dal kekiği sotelemiş olduğunuz mantarların üzerine ekleyip tavayı ocaktan alın.
Sapları çıkarılmış sekiz adet mantarı, fırına dayanıklı olan bir kabın içerisine yerleştirin ve üzerine sotelenen mantar sapları ile dilimlediğinin kaşar peynirleri yerleştirin.
180 derece ayarlanmış olan fırında, kaşar peynirler eriyene kadar pişirin.(Yaklaşık 15 dakika)
Fırından çıkar çıkmaz servis edebilirsiniz.

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