15 dakikada sofranızda: Fırında kaşarlı mantar tarifi

Doğramış olduğunuz mantar sapını da ekleyip soteleyin.

Halka halka doğranmış iki diş sarımsağı da içerisine ekleyip mantarlarla birlikte 3-4 dakika soteleyin.

Tuz, karabiber ve iki dal kekiği sotelemiş olduğunuz mantarların üzerine ekleyip tavayı ocaktan alın.

Sapları çıkarılmış sekiz adet mantarı, fırına dayanıklı olan bir kabın içerisine yerleştirin ve üzerine sotelenen mantar sapları ile dilimlediğinin kaşar peynirleri yerleştirin.

180 derece ayarlanmış olan fırında, kaşar peynirler eriyene kadar pişirin.(Yaklaşık 15 dakika)

Fırından çıkar çıkmaz servis edebilirsiniz.

4-5 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin.